Ap et Afp

Journal La Jornada

Lundi 21 décembre 2020, p. 2

Londres. L’attaquant mexicain de Wolverhampton, Raúl Jiménez, est réapparu dans une vidéo avec une cicatrice sur la tête pour exprimer sa reconnaissance pour le soutien après avoir subi une fracture du crâne lors d’un match en novembre.

Bonjour les amis, la famille, tous les fans, merci pour toutes vos expressions d’affection que vous nous avez envoyées. Nous sommes très heureux, bien que ce soit une période difficile, nous continuons à travailler et à avancer, nous allons avec tout dans la reprise pour revenir jouer le plus tôt possible, a-t-il déclaré.

Dans la vidéo, Jiménez est apparu accompagné de sa partenaire Daniela Basso, qui a remercié les épouses des footballeurs des Wolves pour leur soutien pendant le processus de récupération du joueur.

L’avant était montré avec des cheveux courts révélant une ligne verticale allant de l’oreille droite au front. La cicatrice est restée après l’intervention chirurgicale à laquelle il a été soumis le 30 novembre après une collision à la tête avec David Luiz, membre d’Arsenal.

Certains de ses coéquipiers Wolves, ainsi que l’entraîneur Nuno Espírito Santo, figuraient également dans la vidéo; l’entraîneur d’América, Miguel Herrera, et toute l’équipe de l’Aguilas d’envoyer des mots d’encouragement à Jiménez.

Pendant quelques jours, l’attaquant est rentré chez lui pour poursuivre sa convalescence. Jusqu’à présent, il n’y a pas de date exacte à laquelle il peut retourner sur les courts, mais on s’attend à ce que dans trois mois, il soit dans des conditions optimales pour jouer.

Chutes de Tottenham

Pendant ce temps, Tottenham est sorti des positions de la Ligue des champions en s’inclinant 2-0 contre Leicester, qui est passé au deuxième échelon avec 27 points, à seulement quatre points du leader Liverpool, lors de la 14e journée de la Premier League anglaise.

Dans le temps complémentaire d’une première mi-temps manquant d’occasions de marquer claires, Jamie Vardy (45 + 4) a mis Leicester en tête sur le tableau d’affichage avec un penalty, après que le défenseur de Tottenham Serge Aurier a fait tomber Wesley Fofana.

Leicester a marqué le deuxième but à la 59e minute lorsque Vardy a frappé une tête qui a été déviée par Toby Alderweireld dans son propre but.

Manchester United a pris la troisième place en battant Leeds 6-2, qui est resté à l’étape 14. Scott McTominay (2 et 3), Bruno Fernandes (20 et 70, sur penalty), Victor Lindelöf (37) et Daniel James (66) a marqué pour les Red Devils, tandis que Liam Cooper (42) et Stuart Dallas (73) ont réduit pour l’équipe de Marcelo Bielsa.

Plus tard, un but de Danny Welbeck vers la fin a mis fin aux espoirs d’un Sheffield United à 10 joueurs pour leur première victoire en Premier League de la saison, et Brighton a sauvé un match nul 1-1.

L’égalisation a permis à Brighton d’atteindre 14 points et de se déplacer de deux points au-dessus de la zone de relégation, sur l’échelon 16, tandis que Sheffield est restée en bas du tableau avec deux points après 14 matchs, le pire départ de tous les clubs en le premier ministre depuis 1992.