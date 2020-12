Palmeiras sera le rival de River en demi-finale de la Copa Libertadores 2020. Le match aller se jouera le 5 janvier en Argentine, tandis que le match retour se jouera une semaine plus tard au Brésil.

L’un des joueurs qui doit retourner au club brésilien à la fin de l’année est Miguel Borja, un attaquant colombien qui vient de jouer pour Junior de Barranquilla. Cependant, du Verdao, ils l’ont averti que cela ne serait pas pris en compte.

“Un avocat de Palmeiras m’a contacté et m’a dit que je ne serais pas inscrit à la Copa Libertadores, que je devrais me présenter à nouveau en janvier pour faire une formation et décider de mon avenir pour 2021”, a déclaré l’ancien Atlético Nacional.

Et dans la même veine, il s’est plaint: “Le coach m’a appelé et m’a dit qu’il me regardait, que je ne devais pas m’inquiéter des critiques de matches que j’avais faites dans le passé … Le conseil m’a également appelé et m’a dit que si Junior n’atteignait pas la finale de la Copa Sudamericana, ils m’utiliseraient… Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas de moi. “

“Je voulais aider Palmeiras dans les Libertadores. Gustavo Gómez m’a même appelé et m’a dit qu’il allait venir me chercher à l’aéroport … C’est dans ces moments que je voudrais montrer que je sers pour Palmeiras, que je sers à jouer contre un River Plate. J’étais très motivé. J’aime changer les choses », a ajouté Borja.

Et finalement, il a fermé: “L’équipe coule bien et sortir quelqu’un serait bizarre, je comprends. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas de moi. Je suis un joueur de Palmeiras, je devais juste arriver, mettre mon maillot et jouer. Je ne comprends pas cette situation », conclut-il dans un dialogue avec Globo. Qu’arrivera-t-il à Borja?