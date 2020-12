Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Jeudi 3 décembre 2020, p. a14

Les bons résultats des Pumas au tournoi des Gardiens 2020 amènent Joaquín Beltrán, un ancien défenseur félin, à se souvenir de l’équipe avec laquelle il a remporté le double championnat en 2004 en s’assurant qu’ils forment une équipe solide et compétitive et sont inspirés pour les demi-finales contre Croix Bleue.

“Je vois de très bonnes choses à souligner, en faisant une comparaison avec celle de 2004, il y a des joueurs des forces de base avec une certaine expérience et transcendantes comme Luis Quintana et Alan Mozo, ils ont des Mexicains non entraînés dans la Cantera, mais ils s’entendaient bien avec la philosophie de Des pumas comme Alfredo Talavera et Johan Vázquez.

De plus, il y a des étrangers, peut-être avec une trajectoire peu étendue en Liga Mx, mais qui font la différence comme Juan Ignacio Dinenno et Carlos González, a-t-il souligné.

Après avoir commencé le tournoi avec incertitude, après le départ surprise de l’entraîneur Miguel González Míchel, les Pumas ont volé la vedette en ne perdant qu’un duel et en restant dans les premières places pendant la majeure partie de la saison. Désormais, ils cherchent à rendre cet effort plus concret en disputant le match aller des demi-finales contre Cruz Azul ce jeudi.

Beltrán a estimé qu’un élément fondamental de la bonne performance de l’équipe était l’haltère entre l’entraîneur émergent Andrés Lillini, anciennement en charge des forces de base, et l’assistant Israel López, qui connaissait bien les joueurs.

«L’équipe a réussi à prendre de l’avance dans une situation compliquée avec une excellente gestion de Lillini, qui connaissait les éléments de Cantera, et d’Israël López, qui avait déjà travaillé avec Míchel et compris les membres de la première équipe, de plus, les joueurs se sont développés. L’idée de football des deux sur le terrain était très bonne “, a déclaré Beltrán.

Il a admis qu’Alfredo Talavera, qui ne s’est pas remis d’une blessure et qui est un doute pour la demi-finale, était un élément transcendantal en fournissant leadership et expérience à l’équipe. Cependant, il a assuré que le remplaçant Julio González a fait preuve d’un bon travail quand il a été requis et qu’il ne devrait avoir confiance qu’en sortant aujourd’hui pour défendre l’objectif des étudiants universitaires.

Malgré les bons résultats du club, le conseil félin a rapporté ces derniers jours qu’il était toujours en train d’analyser s’il gardera toute l’équipe pour la saison prochaine, l’attaquant Carlos González étant l’un des joueurs émergents.

À cet égard, Beltrán a souligné que si le conseil d’administration envisage de vendre après le tournoi à plusieurs joueurs clés, cela est compréhensible, car le plus important dans un club est d’avoir des finances saines, mais il doit y avoir une bonne communication avec le personnel d’entraîneurs pour affecter le moins possible. possible dans le sport.