Jefferson Farfan Il semble avoir fermé toute option de signature pour Al-Fateh SC depuis l’Arabie saoudite, comme cela a été spéculé ces derniers jours. Cependant, l’avant de la Sélection péruvienne Non seulement il a réaffirmé sa volonté de jouer dans un championnat sud-américain, mais il a également évoqué ses chances de revenir à Alianza Lima.

La ‘Foquita‘, à 36 ans, a fait de la vie de famille une priorité sur son avenir sportif. «Je veux rester en Amérique du Sud, évidemment. Je suis clair que je ne veux pas retourner en Europe, j’y ai passé 16 ans et je veux profiter de ma famille, de mes enfants et même de la nourriture péruvienne », a-t-il déclaré pour l’émission« El Corner ».

L’attaquant qui est toujours un joueur libre a reconnu qu’il y avait une approche pour revenir à Matute. “Avec Alliance de Lima, à un moment donné, il y a eu des conversations, mais rien de fermé. J’ai également parlé à d’autres clubs. Alianza sera toujours spéciale pour moi car cela m’a emmené à l’étranger, mais je ne sais pas si je retournerais au club maintenant », a-t-il révélé. Jefferson Farfan fan avoué de la peinture victorienne.

La possibilité de jouer aux États-Unis n’a pas non plus été exclue. «Ils m’ont parlé, mais je n’ai rien avec aucun club de la MLS. Ils m’ont parlé mille fois, mais il n’y a rien. Pour le moment, je me concentre sur la récupération à 100% et à partir de là, je vois mon avenir », a-t-il précisé.

Le Brésil et l’Argentine sont les marchés qu’il cible Jefferson Farfan, mais il a reconnu que le Mexique apparaît également dans son panorama comme une option. «Il y a pas mal de collègues au Mexique, c’est un pays où le football se joue bien, c’est assez ouvert. Cela pourrait être », a déclaré« Jeffry ».

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER