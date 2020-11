Mis à jour le 29/11/2020 à 18:52

Jennifer Lopez Elle est l’une des célébrités avec la plus grande acceptation internationale et cela est démontré dans son compte Instagram officiel, où elle compte 133 millions de followers, tout est partagé par la chanteuse recevant des milliers de réactions et une publication récente n’a pas fait exception.

Il s’agit d’une vidéo que l’interprète a partagé sur son profil Instagram après la bonne réception de sa chanson «In the Morning», sa dernière sortie.

«Notre petite soirée dansante virtuelle #InTheMorning était le feu. J’espère que tout le monde passe un merveilleux week-end! », A déclaré JLo en décrivant sa vidéo.

Comme on peut le voir dans la vidéo, Jennifer Lopez a dansé au rythme de sa chanson “In the Morning” avec son fiancé Alex Rodríguez et leurs enfants, avec la cheminée de leur luxueuse maison en arrière-plan.

Dans “In The Morning”, l’artiste récupère son son plus pop sous la production de Jackson Foote et Johnny Simpson, qui ont également participé à la composition avec Daniel Rondón, James Abrahart, Jeremy Dussolliet, Patrick Ingunza, Tim Sommers et les siens Lopez.

VIDÉO RECOMMANDÉE

La première de “Marry me”, un film mettant en vedette Jennifer Lopez et Maluma, reportée

“Marry me” reporté la première du film avec Jennifer López et Maluma 13/11/2020