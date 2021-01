La chanteuse Jennifer Lopez Il a de nouveau laissé ses partisans la bouche ouverte quand il a donné un aperçu de sa nouvelle chanson “In the Morning”.

Dans Instagram a souligné que ce sujet parle d’amour envers soi-même. “Et il t’aimait encore plus qu’il ne m’aimait”, indiqué sur une partie des paroles du thème.

“Je suis tellement excité pour vous de voir la vidéo officielle de” In The Morning “. Il est plein de symbolisme sur une relation sombre et unilatérale et le message que vous ne changez personne, vous ne pouvez changer que vous-même », a-t-il écrit. sur son réseau social, où il compte 138 millions d’abonnés.

“Développez vos propres ailes et restez à l’écart de toute personne qui n’apprécie pas vraiment tout ce que vous avez à offrir”il ajouta.

Dans les images du nouveau clip, il est vu comme un ange entouré d’images baroques et même au milieu de scènes futuristes. Sans aucun doute, Jennifer Lopez a voulu jouer avec les temps et les créatures mythologiques.

Il est à noter que la chanteuse n’a pas encore confirmé quand elle fera la première de sa nouvelle chanson et celle-ci sera connue en exclusivité sur la plateforme «Triller» dans les prochaines 48 heures.

