Jennifer López et Álex Rodríguez ont dû reporter leur mariage tant attendu, qui devait avoir lieu en Italie en juin de cette année, en raison de la crise que traverse le monde en raison de la pandémie de COVID-19 et à plus d’une occasion, ils sont partis clairement, ils n’étaient pas pressés de se marier.

Eh bien, il semble que l’idée d’une cérémonie somptueuse n’excite plus la «Diva du Bronx» et son fiancé, qui ils évalueraient la possibilité de ne pas se marier. Cela a été révélé par la chanteuse elle-même dans une récente interview avec le présentateur Andy Cohen à l’émission radio Radio Andy.

«Oui bien sûr, nous avons parlé de cette possibilité, bien sûr. Je veux dire, compte tenu de notre âge et du fait que nous avons déjà été mariés auparavant, ce n’était pas quelque chose qui était nécessaire ou urgent. Nous nous sommes demandé à plusieurs reprises: allons-nous nous marier? Ne nous marions-nous pas? Que signifie un mariage pour nous? En fin de compte, c’est quelque chose de très personnel », a déclaré López.

L’artiste de 51 ans a déclaré que «c’était très triste» de devoir annuler son mariage; cependant, cela leur a fait voir leur relation sous un autre angle. “Il y a une partie de nous qui a pensé peut-être faire quelque chose comme Goldie (Hawn) et Kurt (Russell)”, a-t-il commenté, se référant au fait que le célèbre couple ne s’est pas marié depuis plus de 30 ans.

Cependant, le chanteur et l’ancien joueur de baseball ont décidé d’attendre un peu plus longtemps pour prendre une décision finale sur la question. «Nous attendons (ce qui va se passer), comme le reste du monde. Donc encore une fois, c’est quelque chose que nous devons attendre et voir dans quelques mois comment tout se passe », a-t-il ajouté.

Comme vous vous en souvenez, Jennifer López et Álex Rodríguez ont commencé leur relation en 2017 et se sont fiancés pendant leurs vacances aux Bahamas, en mars 2019. Ils vivent actuellement avec leurs enfants: les jumeaux de 12 ans que l’interprète «On the floor» a eu avec Marc Anthony, Max et Emme; et avec Natasha (16) et Ella (12), les deux filles de l’ancien athlète avec son ex-femme Cynthia Scurtis.

