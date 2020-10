Mis à jour le 29/10/2020 à 17:56

L’année dernière Jennifer Lopez est devenu le visage de Guess, a lancé une collection de chaussures pour DSW et a rejoint Coach en tant qu’ambassadeur.

Au début de l’alliance, J.Lo a travaillé sur une campagne de collecte de printemps à New York, où elle a grandi. La chanteuse américaine a ensuite mené une autre campagne pour la collection automne 2020 pour la marque.

À cette occasion, Jennifer Lopez posé à côté de ses jumeaux Emme et max, et sa mère, Guadalupe Rodríguez. La star a admis être satisfaite du résultat. «L’entraîneur m’a donné l’occasion de montrer trois générations d’amour et d’apprécier les bénédictions que j’ai», a déclaré J.Lo à l’époque.

Voir cet article sur Instagram Trois générations d’esprit de vacances. «Je trouve des vacances dans les sourires sur les visages de mes enfants», déclare l’acteur, chanteur, danseur et entrepreneur #JenniferLopez, photographié ici avec ses enfants, Max et Emme, et sa mère, Guadalupe. «Le numéro un sur ma liste de choses à faire pour les vacances est de compter mes bénédictions. Le reste de ma liste de choses à faire pour les vacances est trop longue, chaotique et folle pour y entrer maintenant. ” Pareil, Jennifer, pareil. #CoachHoliday #TheBeatBag #CoachFamily Photographié par: @ryanmcginleystudios Stylisé par @robzangardi et #OlivierRizzo #CoachNY Un post partagé par Coach (@coach) le 27 octobre 2020 à 9h29 PDT

Apparemment, l’interprète de “The ring” a semblé se terminer joyeusement avec ladite campagne et est retournée poser avec sa famille pour la nouvelle collection pour les fêtes de fin d’année.

«Je peux trouver la magie des ‘Vacances’ sur le visage de mes enfants, dans celui de ma mère aussi. Elle est la personne la plus fêtarde que je connaisse », a-t-il déclaré. Jennifer Lopez dans la vidéo de la campagne publiée par la marque Instagram.

Sur les images, vous pouvez voir la famille s’amuser comme si c’était la veille de Noël. En plus des câlins, des affections et des visages heureux classiques de l’époque.

