Mis à jour le 16/12/2020 à 12:10

Son nom est Jerry Bengtson et il a été l’un des protagonistes de la Classement hondurien d’Olympia aux demi-finales du Ligue des champions CONCACAF. Non seulement à cause du but qu’il a marqué dans le résultat global, mais aussi parce que le masque qu’il porte se démarque autant que son football.

Probablement, Bengtson, attaquant et capitaine de l’équipe Catracho, il est le premier et le seul footballeur professionnel à porter une jugulaire pour les matches malgré le fait que les protocoles ne l’exigent pas. C’est le meilleur moyen que vous ayez trouvé pour éviter de contracter un coronavirus.

Selon le portail hondurien «Diez.hn.», le masque n’est pas nouveau pour Jerry Bengtson. Il ne l’a pas seulement utilisé lors du choc contre l’Impact de Montréal, mais depuis la reprise du football dans le pays d’Amérique centrale il y a quelques mois.

Jerry Bengtson porte un masque facial dans les matchs depuis la reprise du football au Honduras. (.)

Interrogé sur les causes qui l’ont amené à jouer avec un masque, le médecin du Olympie, Elmer López, a expliqué que Bengston le fait pour protéger sa famille. “Le joueur a probablement de jeunes enfants dans sa famille et ne veut pas devenir une grande source de contagion pour eux”, a-t-il déclaré.

Le médecin de l’équipe hondurienne a révélé que le masque de Bengston n’avait rien de spécial. C’est simplement une jugulaire pour les sportifs. L’attaquant d’Olimpia se sent mal à l’aise de courir, mais pense d’abord à sa famille.

«C’est une décision très personnelle là où le protocole ne l’exige pas non plus. C’est un masque en nylon ordinaire. C’est inconfortable et il faut s’y habituer car évidemment lorsque la personne est agitée et fatiguée, elle ressent un plus grand besoin d’air, c’est pourquoi la plupart ne l’utilisent pas », a-t-il conclu.

Neuf mois après sa suspension en raison de la pandémie de coronavirus, la Ligue des champions de la CONCACAF a été réactivée mardi pour disputer sa phase finale lors d’une semaine intense à Orlando. Le vainqueur de la compétition recevra le billet régional pour la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2021.

