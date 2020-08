Les Cowboys se demandent s’ils devraient essayer de signer la sécurité du vétéran Earl Thomas, a déclaré le propriétaire de l’équipe, Jerry Jones.

Thomas a été coupé par les Ravens dimanche pour “conduite personnelle qui a nui” à l’équipe de l’AFC Nord. Le sept fois Pro Bowler a admis s’être engagé dans un combat de camp d’entraînement avec un coéquipier deux jours plus tôt.

En 2017, Thomas, né au Texas, qui a joué son football universitaire pour les Longhorns de l’État, a dit aux Cowboys de “venir me chercher” à la fin de son temps avec les Seahawks de Seattle.

PLUS: Prédictions NFL 2020 de Sporting News

Cependant, le fan de Dallas a signé un contrat de quatre ans avec les Ravens l’année dernière et, bien qu’il soit à nouveau disponible, un rapport d’Ian Rapoport de NFL Media a déclaré que les Cowboys ne devaient pas faire d’offre pour Thomas.

Une note sur la sécurité du FA Pro Bowl Earl Thomas: Bien que les #Cowboys se soient renseignés, ils ne devraient pas faire partie des équipes en lice pour les services de Thomas, selon des sources. L’histoire d’amour Dallas / Thomas se termine donc ici. 😢 – Ian Rapoport (@RapSheet) 25 août 2020

Quand Jones a été informé du rapport de Rapoport, il a appelé le journaliste.

“Il ne sait pas de quoi il parle”, a déclaré Jones à 105.3 The Fan. “Il n’a aucune idée de ce dont il parle. Le seul qui le sait, c’est moi, debout juste ici.”

Rapoport, cependant, a riposté sur la citation de Jones.

Je dois adorer Jerry Jones… qui a dit la même chose – «Il n’a aucune idée» – quand j’ai annoncé à mi-chemin de la saison que Dak allait être étiqueté 🤷🏻‍♂️. Quoi qu’il en soit, Dallas a eu des discussions sur Earl Thomas, n’a pas fait d’offre et il n’y a aucune attente. https://t.co/IJZ4H2bXtB – Ian Rapoport (@RapSheet) 25 août 2020

Jones a déclaré que les Cowboys faisaient leur diligence raisonnable et se demandaient si Thomas était un joueur qu’ils voulaient poursuivre. Ha Ha Clinton-Dix et Xavier Woods devraient être les sécurités de départ pour Dallas, qui a perdu le demi défensif polyvalent Byron Jones contre les Dolphins en agence libre.

“L’une des choses les plus importantes que vous pèsez – c’est évident mais c’est vrai – est d’évaluer où nous sommes en sécurité, dans le secondaire, avec nos chiffres”, a déclaré Jones. “Nous allons avoir un temps limité en ce qui concerne notre évaluation. Ces décisions – comme celle dont vous parlez avec Earl – ne sont jamais servies comme une balle molle, elles sont toujours délicates, dans de nombreuses situations. C’est là que j’interviens et je mets tout cela ensemble pour voir s’il est judicieux ou non de prendre une décision comme celle-là. “

Jones a continué.

“Je n’ai pas rendu visite personnellement à Earl, je ne sais pas si quiconque l’a fait, mais ce serait probablement la prochaine étape, si nous sommes à un point où nous devons nous asseoir et activer cette chose”, a-t-il déclaré. “Nous connaissons le joueur, nous avons une bonne lecture, tout le monde dans la ligue le sait. Vous savez où il en est en termes de compétences et où il en est à cette partie de sa carrière. Tout cela est pris en compte. Nous avons beaucoup de choses. des choses à mettre et ensuite je prendrai une décision. “