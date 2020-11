Anniversaire d’Aurah Ruiz a beaucoup donné. D’abord, elle l’a célébré avec ses amis lors d’une soirée pyjama pour filles où elles ont dansé, twerk et posté sur Instagram, mais le lendemain, c’était la vraie fête dans une immense et luxueuse maison des îles Canaries. Une célébration qui donne beaucoup à parler pour plusieurs numéros.

D’abord parce que Aurah Ruiz et Jesé Rodríguez confirment à nouveau publiquement qu’ils sont de retour ensemble. Après avoir tout dit, insulté et même dénoncé l’un l’autre, l’ancien concurrent de Big Brother et le footballeur toujours du PSG sont revenus comme le montrent les images de la fête d’anniversaire des Canaries. Le joueur a voyagé expressément de Paris pour passer cette journée spéciale avec la mère de son fils Nyan et n’a pas hésité à prendre des photos avec elle.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par AURA RUIZ (@ aurah.ruiz)

Mais la chose ne s’arrête pas là. Malgré le fait que l’incidence du coronavirus aux îles Canaries est plus faible et que les restrictions sont moins rigides, il a attiré beaucoup d’attention dans les réseaux sur le fait qu’il n’y avait pas de mesure de sécurité lors de cette grande fête d’anniversaire pour Aurah Ruiz. En réalité, Des photos et des vidéos de nombreuses personnes s’embrassant et s’étreignant ont été divulguées, sans garder aucune distance de sécurité, avoir un contact physique …

Deux de ceux qui ont apprécié cette célébration étaientn Lester et Patricia, de «L’île des tentations». Dernièrement, le couple est inséparable d’Aurah Ruiz, avec qui Lester a un ami intime en commun, et tous deux ont assisté à l’anniversaire de l’influenceuse, en laissant la preuve sur Instagram avec des photos dans lesquelles ils apparaissent avec elle et aussi avec Jesé Rodríguez, qui loin d’éviter d’être photographié pose sans aucun problème. Aussi, dans l’un des instantanés Patri touche le ventre d’Aurah Ruiz, un geste qui a déclenché des rumeurs de grossesse autour des îles Canaries …