Jesé Rodriguez ne lève pas la tête. Il Le PSG a mis fin à son contrat après les derniers événements extra-sportifs, malgré le fait que sa relation avec le club parisien se soit terminée à la fin de cette saison.

Depuis les bureaux du PSG Ils ont essayé par tous les moyens de lui trouver une issue cet été lors du dernier marché des transferts. Ne trouvant pas d’offres répondant à leurs demandes, le club a décidé de donner un numéro à l’attaquant canarien. Même si cela ne comptait pas pour Thomas Tuchel, le coach lui a accordé 22 minutes, divisées en six contre Nîmes et 16 contre Lens. La vérité est que le footballeur, que beaucoup considéraient comme le remplacement de Crstiano Ronaldo au Santiago Bernabéu, n’a pas fait son chemin à Paris.

Les coqs ils ont payé 25 millions d’euros au Real Madrid pour reprendre ses services en 2016. Jesé a promis des moyens au début, à Madrid, ils l’ont vu comme un footballeur important pour l’avenir, mais une blessure au genou en 2014 a coupé court à sa carrière. Depuis, il n’a plus jamais été le même. Avec Unai Emery à la barre, à son arrivée dans la capitale française, il n’a pas eu beaucoup de minutes non plus, et ils ont décidé qu’il serait prêté à Las Palmas en janvier.

À partir de là, Jesé a enchaîné une mission après l’autre, d’abord à Las Palmas, sa maison, puis sont venus Stoke City, Betis et Sporting de Lisboa. Dans aucun de ces endroits, il n’a réussi à retrouver son meilleur niveau, celui qui l’a amené à être comparé à Cristiano Ronaldo. Pendant enchaîné un scandale après l’autre hors du terrain à cause de leurs amours. Le PSG s’est fatigué après son dernier chapitre avec Aurah Ruiz et a décidé de couper sur la voie rapide.

Jesé rejoint Garay et Sturridge

Maintenant, l’ancien joueur du Real Madrid est resté libre et cherche du matériel. L’attaquant canarien est l’un des illustres joueurs qui pourraient signer pour n’importe quel club, comme Daniel Sturridge, Mario Mandzukic ou Ezequiel Garay. Dans le cas du Britannique, nouveau champion d’Europe avec Klopp à Liverpool en 2018, il est libre depuis mars dernier lorsqu’il a mis fin à son contrat avec Trabzonspor après avoir été suspendu sans jouer jusqu’en juin pour avoir fait des paris illégaux.

Le cas de Garay est assez différent. Le défenseur central a joué pour Valence la saison dernière et a été l’une des principales références de l’équipe sur le plan défensif. Cependant, après s’être gravement blessé, le club a changé d’avis et a décidé de ne pas le renouveler et est maintenant sans équipe. Un autre des noms illustres de cette liste est Mario Mandzukic, dont le nom sonnait pour renforcer le Celta en novembre dernier, mais pour le moment il est toujours libre. Les noms de Alexandre Pato, Samir Nasri, Jack Wilshere ou Shinji Kagawa.