Jesé Rodriguez il continue d’être plus un protagoniste dans la presse rose et dans les émissions de téléréalité que sur le terrain. Et il ne semble pas s’en soucier, car ce jeudi il a surpris tout le monde en allant en direct par téléphone lors du gala de ‘La maison forte’ pour déclarer et soutenir Aurah Ruiz après le scandale de son infidélité aux Canaries après son anniversaire.

Tant sur le plateau que dans les salles de toute l’Espagne, c’était quelque chose de totalement inattendu que le footballeur toujours du PSG, qui l’a séparé mais avec qui il a encore un contrat en vigueur, a appelé la «réalité» à laquelle participe la mère de son fils Nyan. Jesé avait vu Aurah au moral quelque peu bas ces derniers jours et voulait remonter le moral, quelque chose qui semble avoir réussi avec son appel.

“C’est la première fois dans l’histoire qu’un footballeur fait cela”, a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid, entre autres. “Bonne nuit bébé,” dit le footballeur alors qu’Aurah l’écoutait déjà. “Vraiment? Est-ce vraiment toi? »Répondit-elle. “Oui, c’est moi,” répondit le canari. Bébé, c’est toi? Je ne peux pas y croire, »insista Aurah. Qui ça va être? Bien sûr, c’est moi, mon amour. Écoutez-moi, nous avons peu de temps. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous devez gagner ce concours. Écoute. J’ai été avec bébé Nyan, il est super bon »dit le footballeur.

“Tout est bien. Si vous êtes content, continuez. Si vous n’êtes pas satisfait, vous n’êtes pas obligé de continuer. Mais si tu es là, battez-vous jusqu’au bout »Jesé Rodríguez a poursuivi, qui veut voir Aurah plus animée: “J’aime que tu sois heureux et ces jours-ci tu ne l’es pas.” Elle était très heureuse d’entendre Jesé, mais lui a rappelé que “nous avons une conversation en attente”. “Je sais mon amour. Mais puisque vous êtes ici, vous devez le faire correctement », répondit Jesé.

Aurah a insisté: «Je veux juste qu’il fasse bien les choses, me respecte et que je vais bien. J’espère avoir une conversation qui peut tout clarifier et qui ne laisse pas une personne faire plus de mal à la famille. Il sait ce que je dis. Et merci d’avoir appelé parce que je n’arrive pas à y croire. Et pour finir, Jorge Javier Vázquez a demandé à Jesé s’il était amoureux d’Aurah, auquel après un silence il répondit: “Moi, toujours.”