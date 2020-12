Joan Laporta est entrée dans la campagne sans avoir besoin de s’échauffer. Lundi dernier, il a présenté sa candidature à la présidence de Barcelone, la même qu’il a quittée il y a à peine dix ans, et ce jeudi, il a accordé une interview à Catalunya Radio où il a passé en revue toutes les questions et les noms qui entourent l’équipe du Barça.

Un nouveau Laporta

Laporta a assuré que c’est la même personne qui a quitté la présidence de Barcelone il y a dix ans, ni plus modérée ni différente: «Je suis le même, mais quand j’étais président j’avais 40 ans et maintenant 58. Mon équipe me demande d’être naturel, mais nous sommes en moments délicats et je veux que les gens sachent que nous devons être unis. “

L’affaire Messi

De plus, le candidat à la présidence de Barcelone assure qu’il parle “fréquemment” avec Messi, bien qu’il ait admis ne pas avoir eu de contact avec lui depuis longtemps, ce qui est contradictoire. «Je lui parle régulièrement, nous avons des contacts, mais je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. Pour parler de son renouveau, j’ai besoin de l’autorité de la présidence pour lui faire une proposition qu’il puisse réaliser. Il sait que ce que je promets, je le tiens. Messi fait une différence sportive et économique, car cela génère beaucoup de l’avoir. Leo veut le Barça et l’aiderait. Nous vous ferons des propositions imaginatives. J’espère que vous attendrez un nouveau président pour décider de votre avenir. La relation Barça-Leo doit être une belle histoire comme elle l’a été jusqu’à présent », a déclaré Laporta.

Bombe de Neymar

Sur la bombe que Neymar a lâchée, Laporta a glissé qu’il avait des choses à dire mais qu’il les garde silencieuses pour ne pas déstabiliser l’équipe: «J’ai des choses à dire, mais sur la base de mon expérience, je ne dirai rien qui puisse déstabiliser l’équipe. Il est normal qu’il dise qu’il veut jouer avec Messi parce qu’ils sont amis.

Une Barcelone sans Messi

Laporta a assuré que Barcelone survivrait après Messi. «Le Barça survivrait, mais il vaut mieux qu’il reste, même si ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas une question d’argent, ce sera une question d’affection », a déclaré le candidat.

Haaland

De plus, Laporta a glissé que Barcelone serait en mesure de faire un excellent transfert s’il est élu président, y compris Haaland. «Si je suis président, nous communiquerons au monde entier que nous sommes revenus. On va rendre la joie et les grands joueurs voudront venir, mais l’essentiel est de donner confiance à ceux qui sont déjà là », a-t-il déclaré.

Les comptes de Barcelone

Laporta ne croit pas que le vainqueur des élections va trouver des surprises dans les comptes de Barcelone: ​​«Pas plus que les habituels dans ces cas, où les chiffres sont interprétables. La situation est délicate et je crois qu’il y aura moins d’entrée que ce que dit le conseil. Au lieu de 700, nous prévoyons de rejoindre 661 dans un club qui a une dette de plus d’un milliard. Nous envisageons le pire des scénarios.

Gaspart ou Bartomeu

Il a été catégorique en assurant que Barcelone «est dans la pire situation de son histoire. Un moment très délicat. Regarder en arrière ne m’aidera pas.

L’héritage de Bartomeu

Il n’a pas hésité à remuer Bartomeu et son héritage: «L’histoire le jugera mais il laisse un club presque ruiné. Relever cette situation est le plus grand défi de ma vie et je veux le faire avec humilité, générosité et courage.

L’héritage de Laporta

Il ne regrette rien de son passé et même Laporta se vante de la façon dont il l’a fait: «Dans le sport, la plupart des décisions étaient correctes, en matière économique ça s’est bien passé parce qu’un juge l’a dit et socialement on a mis l’UNICEF sur le maillot. Je me souviens du bien, je suis optimiste ».

Koeman

Laporta a assuré qu’il n’a pas décidé qui sera son conseiller maintenant que Cruyff est porté disparu ou qui sera le directeur sportif de sa Barceona. Sur Koeman, il a assuré qu ‘«il a un contrat et est un mythe du Barça. Il a une marge de confiance ».

120 millions d’endossements

Laporta a également assuré que personne en dehors de sa candidature ne les approuvera, que ce seront eux qui soutiendront les 120 millions nécessaires pour se présenter à la présidence de Barcelone: ​​«Nous approuverons les membres de la candidature. Nous ne serons pas approuvés par un tiers. C’est un montant à déterminer. Nous parlons aux banques parce qu’il y en aura plus de 120, j’évalue 145, ce qui donne environ 8 millions par membre du conseil.

Sandro Rosell

Enfin, il a admis s’être entretenu avec Sandro Rosell, «mais nous ne parlons pas comme d’anciens présidents. Nous parlons de la vie et inversons une situation qui n’aurait pas dû se produire. Vous avez vécu une situation injuste. On parle de tout, on passe un bon moment et on a tous les deux des personnages assez explosifs. Ce n’est pas comme avant, mais cela a été normalisé.