Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Vendredi 30 octobre 2020, p. 9

Certains ont reçu des appels, d’autres ont découvert par les médias et les réseaux sociaux qu’ils étaient connus comme lauréats du National Sports Award, qui reconnaît qu’il s’agit d’une année difficile en raison de la pandémie de coronavirus dans le monde et les encourage en même temps à continuer avec des engagements en 2021.

Les gagnants cette année dans les sports non professionnels sont les plongeurs Juan Celaya et Yahel Castillo, la cycliste Jessica Salazar, ainsi que l’équipe féminine de softball, et pour les Jeux paralympiques, le joueur de taekwondo Juan Diego García.

De Louisiane et après avoir remercié le soutien des personnes qui lui font confiance, Celaya, double médaillée panaméricaine, était heureuse, car avec Yahel avec qui il a remporté la médaille de bronze de la Coupe du monde de Gwangju 2019 et la place olympique dans le synchronisé trois mètres, c’est une incitation pour les défis qu’ils auront l’année prochaine.

Yahel, pour sa part, a déclaré dans une vidéo sur son compte Twitter: Nous sommes le couple qui a remporté la place et nous n’allons pas nous reposer tant que nous n’aurons pas obtenu une médaille olympique.

Sans formation encore dans la piscine en raison des restrictions Covid-19 au CNAR, le premier sergent du ministère de la Défense nationale, qui a déjà remporté le prix à titre individuel, a demandé l’unité entre tous pour surmonter la pandémie.

Le plus surpris a été son entraîneur Marinov. “C’est incroyable! J’ai 30 ans au Mexique et j’ai appris à travailler par en bas pour être avec les plus grands.

Il y a sept ans, ils m’ont donné la nationalité mexicaine et je suis de Pachuca (rires). Espérons qu’en 2021, lorsque les compétitions seront réactivées, nous pourrons donner un bon résultat avec Yahel et Juan, a déclaré l’entraîneur d’origine bulgare.

▲ Les médaillés mondiaux Juan Celaya et Yahel Castillo, la cycliste Jessica Salazar, vice-championne mondiale du 500 mètres contre la montre, et l’ancien joueur de la Ligue majeure de baseball Fernando Toro Valenzuela.

Le champion du monde et parapanaméricain Juan Diego García a reçu la nouvelle par la voix du président de la Fédération mexicaine de taekwondo, Raymundo González.

Cela vient à un moment de motivation et un an après mes débuts pour continuer à récolter davantage. Nous sommes ici à cause d’un rêve que je construis depuis que je suis petit, a-t-il déclaré depuis son domicile au Costa Rica, Culiacán.

Dans le sport professionnel, la distinction est revenue à la joueuse de tennis Renata Zarazúa, qui a atteint le deuxième tour de Roland-Garros qui n’avait pas été donné il y a 20 ans. Maintenant, il joue un tournoi au Texas une autre passe au tableau principal.

Fernando El Toro Valenzuela a remporté le prix de sa carrière avec l’héritage qu’il a laissé dans la Major League Baseball, dans un moment de joie avec le couronnement de ses Dodgers de Los Angeles après 32 ans et avec qui il a remporté la Série mondiale en 1981.

Dans la catégorie des entraîneurs, Stefan Marinov, plongeon, et Salvador González, en volleyball de plage, ont été désignés, tandis que Lucila Venegas, comme arbitre et juge, en football.

Le président du Conseil mondial de boxe, Mauricio Sulaimán, dans le domaine de la promotion, de la protection ou de la promotion de la pratique du sport, a rapporté dans une déclaration conjointe le ministère de l’Éducation publique et la Commission nationale de la culture physique et des sports, après le choix du jury parmi les 96 propositions, un palmarès de candidatures PND déposé depuis 45 ans.

Le prix, qui sera remis par le président Andrés Manuel López Obrador le 20 novembre, consiste en un diplôme, une médaille d’or de première classe de 0,900, une rosace et un chèque de 796 mille 5 pesos.