Vendredi 4 décembre 2020, p. a12

Après 25 ans en fonction, Jesús Martínez Patiño a quitté la présidence du fonctionnaire Tuzos, pour se consacrer pleinement aux affaires commerciales du Grupo Pachuca. Sa place sera remplacée par son jeune frère Armando Martínez, tandis que Martín Peláez sera vice-président et Marco Garcés restera directeur sportif.

«C’était l’une des décisions les plus importantes de ma vie, ce n’est pas un pas sur le côté, mais vers l’avant.

«En tant que président et fan de Tuzo, nous avons construit une identité difficile à égaler. Ce mode de vie «à la Pachuca» nous a marqué à jamais », a commenté le directeur lors d’une visioconférence tenue hier.

Martínez acquiert l’équipe Hidalgo en 1995, qu’il retourne dans la première division du football mexicain et avec laquelle il remporte 12 titres: six en Ligue Mx, cinq en Ligue des champions de la Concacaf et la Coupe d’Amérique du Sud 2006.

«Sans nous en rendre compte, nous sommes devenus une institution qui a rendu le domaine de plus en plus grand. Un modèle de croissance a été développé qui demande plus d’attention, jusqu’au moment où nous avions beaucoup de rêves et nous manquions de temps. J’ai dû faire une autocritique.

«J’ai été trois ou quatre fois à l’entraînement avec Andrés Fassi. Je ne pouvais plus faire ce travail, nous apportons de nouveaux projets à développer, comme La Esmeralda à León, ainsi qu’un centre psychologique, et je vais me consacrer à la supervision du nouveau stade et bien d’autres choses que nous avons en tête, à l’étranger et dans le pays.

J’ai eu la vision de laisser tout le monde à sa place. Je ne pouvais pas faire tout ce travail parce que je dois faire avancer les autres projets, a-t-il dit.

Cependant, il a promis qu’en dépit de son départ de la présidence du cadre Hidalgo, il continuerait à être très au courant du club et qu’il continuerait même à assister aux réunions des propriétaires lorsque ses activités commerciales le permettront.

De la présidence du Grupo Pachuca, je continuerai à former des projets jour et nuit, à investir au Mexique et à continuer à rêver, a-t-il déclaré.

Inchangé, la mission de l’équipe

De son côté, Armando Martínez, ancien président de Mineros de Zacatecas, a précisé que sous sa direction la mission de l’équipe ne changera pas.

La philosophie sera la même avec laquelle nous travaillons depuis 25 ans. Les piliers qui soutiennent ce groupe sont très marqués, du sport au social, a-t-il souligné.

À son tour, Andrés Fassi, qui était le vice-président des Tuzos, quittera également le club pour assister à un projet personnel avec Talleres de Córdoba, en Argentine.

Pendant ce temps, la nouvelle direction a déjà fait ses premiers pas à la tête de l’équipe Hidalgo, avec l’embauche des joueurs argentins Mauro Quiroga et Matías Catalán pour le tournoi Clausura 2021 de la Liga Mx.