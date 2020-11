Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mercredi 25 novembre 2020, p. a11

Jesús Ramírez, président sportif de Pumas, a assuré qu’après la qualification pour la ligue, l’équipe doit garder les pieds sur terre pour atteindre les objectifs suivants, pour lesquels, a-t-il souligné, lors de la série des quarts de finale contre Pachuca, les chats doivent continuer avec le bon niveau affiché tout au long du semestre.

«L’engagement est le même. Cela a été très compliqué à cause du problème de Covid-19 et pour le temps où nous étions au chômage, nous avions des objectifs en tête et le premier était déjà atteint, qui devait être dans la ligue, mais il faut garder les pieds sur terre, le garder cela a été fait.

Pour le moment, nous devons nous concentrer sur Pachuca, qui a bien fermé, éliminé Santos de manière énergique et le dernier match que nous avons joué contre eux a été très régulier, a-t-il déclaré hier en visioconférence.

En revanche, le manager a refusé de parler des éventuelles inscriptions et annulations de joueurs pour le prochain tournoi; Cependant, il a reconnu que des éléments pourraient ressortir si des propositions attrayantes arrivent, puisque le campus universitaire a subi des dommages économiques découlant de la pandémie.

Ce n’est pas une décision facile. Dans une vision d’équipe, on aimerait garder l’effectif, mais on sait aussi qu’il y a des impondérables, et s’il y a une offre qui convient au joueur et au club, il n’y en a pas d’autre, il va falloir chercher des remplaçants. Mais ce n’est pas le moment d’aborder cette question, notre mentalité doit être dans la ligue, a-t-il déclaré.

De même, Ramírez s’est dit satisfait du travail effectué par l’entraîneur Andrés Lillini, qui a récemment renouvelé son contrat pour deux ans.

Les forces de base ont toujours été une priorité à Pumas. Nous avons choisi Andrés comme entraîneur en raison de la connaissance qu’il a de tous les jeunes joueurs. Il a été très important de donner une continuité au projet, les résultats sont en vue, a-t-il déclaré.