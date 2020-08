La star du tennis espagnol Roberto Bautista Agut a tenté de rester positive après avoir subi une défaite décevante en demi-finale du Cincinnati Masters contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Djokovic, tête de série n ° 1, a prolongé sa séquence de victoires à 22-0 en 2020 après avoir battu Bautista Agut, huitième tête de série, 4-6 6-4 7-6 (0).

Bautista Agut servait pour le match lors du 12e match du troisième set, Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem, a fait une pause pour forcer un tie-break, qu’il a absolument dominé. Si Bautista Agut avait assommé Djokovic, il aurait joué l’ancien n ° mondial.

3 Milos Raonic en finale. « J’étais sur le point de gagner. J’ai servi pour le match et j’étais à deux points de distance [from winning] », A déclaré Bautista Agut après le match, selon le site Web de l’ATP. »[I can be disappointed or] Je peux prendre l’autre chemin et penser que j’ai fait un bon retour au niveau de la tournée.

J’ai joué de très bons matches cette semaine et je servais pour le match contre le n ° 1. »

Bautista n’est pas satisfait de la fermeture du toit

L’Espagnol a suggéré que le moment de la fermeture du toit n’était pas du tout juste envers lui et il n’aimait pas tout.

«Ce n’est pas la première fois que je suis en désaccord avec Lars Graff. Je pense que ce n’était pas génial et que c’était faux à 100%. J’ai perdu le tirage au sort avec mon service sur le 5-4 et je ne peux rien faire pour le moment, non? Mais c’est certainement une mauvaise décision de Lars Graff », a déclaré Bautista Agut, par Reem Abulleil.

« Il a cassé mon rythme. C’était la 3ème fois que nous arrêtions le rythme dans le match. 1 à la pause toilettes et une pause kinésithérapie et puis une rupture de toit. Donc, la rupture du toit pourrait attendre un peu pour terminer le set, car fermer le toit, c’est 5 minutes.

Je suis totalement en désaccord avec la décision qu’il a prise. « Bautista Agut n’a pas réussi à remporter sa première gloire au Masters de Cincinnati, mais il dit que son objectif passe maintenant à l’US Open. Bautista Agut a été amené à rencontrer l’Américain Tennys Sandgren au premier tour de l’US Open. .

« Je prends chaque semaine, chaque compétition, à 100%. Je ne considère pas Cincinnati comme une préparation comme quoi que ce soit. Quand j’ai commencé le tournoi ici, j’étais concentré sur Cincinnati, et maintenant je vais commencer à me concentrer sur la semaine prochaine, « A déclaré Bautista Agut, par Ravi Ubha.