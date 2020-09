Eh bien, c’était une fin bizarre pour le jeu 2, hein?

Avec les Bucks derrière le Heat de trois points et moins de 10 secondes à jouer dans le règlement mercredi soir, l’attaquant de Milwaukee Khris Middleton a lancé une tentative de 3 points bien au-delà de l’arc et a raté – mais le coup de sifflet est venu. Le garde de chaleur Goran Dragic a été appelé pour une faute, bien qu’il semble se tenir droit et avoir peu de contact avec Middleton sur le jeu.

Middleton a drainé les trois lancers francs, égalant les choses à 114 et laissant Miami avec 4,3 secondes au compteur. Oh, ça devient plus étrange.

Lors de la possession qui a suivi, le sauteur potentiel de Jimmy Butler n’a pas chuté, mais le MVP en titre Giannis Antetokounmpo a légèrement touché Butler dans le dos alors qu’il passait. Ouais, un autre coup de sifflet.

Butler a réalisé ses deux lancers francs avec 0,0 au compteur, donnant au Heat une victoire de 116-114 et une avance de 2-0 dans la série.

“Je dirais que nous sommes déçus du jugement, de la décision, du timing”, a déclaré l’entraîneur des Bucks Mike Budenholzer. “C’est un travail difficile. J’ai beaucoup de respect pour les officiels, l’équipe ce soir. Ce n’est pas un travail facile. Bien sûr, nous avons notre façon de voir les choses. Nous allons être en désaccord.

“Mais nous devons porter notre attention sur le troisième match et nous préparer à cela et comprendre que c’est la chose la plus importante pour le moment.”

Les joueurs de la ligue sont devenus fous alors que le match 2 sombrait dans le chaos avec ces appels controversés. Voici un échantillon de Twitter de la NBA:

Merde … c’était une façon folle de terminer un jeu😅 – Trae Young (@TheTraeYoung) 3 septembre 2020

Les 30 pires secondes que j’ai jamais vues – Marreese Speights (@ Mospeights16) 3 septembre 2020

Hé, au moins un gars a pensé que l’équipe d’arbitrage avait géré la fin correctement. Attendez – Draymond Green?!