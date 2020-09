Les cinq premiers matchs de la série Subway ont vu chaque équipe remporter des victoires à la fin des manches et dans des circonstances uniques dignes de la saison abrégée de 60 matchs.

La réunion finale aura lieu jeudi après-midi lorsque les Yankees de New York visiteront les Mets de New York.

Les équipes devaient initialement jouer une série de trois matchs au Citi Field du 21 au 23 août, mais cette série a été reportée en raison d’un joueur et entraîneur des Mets testé positif au coronavirus. Les deux premiers matchs ont été faits le week-end dernier, lorsque les Mets ont remporté les deux premiers matchs et les Yankees les trois suivants.

Chaque match a été décidé par trois points ou moins et décidé dans la sixième manche ou au-delà.

Les Mets ont remporté le deuxième match de la série, qui était le deuxième match d’un double match vendredi dernier, quand Amed Rosario a réussi un circuit sans but en septième manche contre Aroldis Chapman au Yankee Stadium. Les Mets servaient comme équipe locale parce que c’était un jeu de maquillage pour l’un des matchs reportés.

Les Yankees ont remporté les trois derniers matchs en marquant le point gagnant sur un terrain sauvage; se rallier d’un déficit de cinq points après six manches; et obtenir une pincée de feu vert pour le grand chelem de Gary Sanchez en huitième manche.

Les Yankees ont une fiche de 4-9 à leurs 13 derniers matchs. Les trois victoires contre les Mets ont cassé un dérapage de sept matchs qui était leur plus long depuis les 13-20 juin 2017, mais les Yankees ont perdu deux des trois contre les Rays de Tampa Bay en tête de l’AL-Est, terminant la série avec un 5-2 perte mercredi.

“Nous devons juste avancer et nous préparer pour notre prochaine série, notre prochain match”, a déclaré l’entraîneur de banc Carlos Mendoza, qui a occupé le poste de manager par intérim tandis qu’Aaron Boone a purgé une suspension d’un match. “Évidemment décevant car les attentes sont élevées.”

Les Mets rentrent chez eux après avoir brisé une séquence de cinq défaites consécutives avec une victoire de 9-4 à Baltimore lorsque Michael Conforto a fait un circuit et a réalisé cinq points mercredi.

Conforto se dirige vers le bâton jeudi .331 avec six circuits et 22 points produits.

“Sa cohérence et son approche sont bonnes”, a déclaré le manager des Mets, Luis Rojas. “Il cherche un certain terrain, l’obtient et ne le manque pas.”

JA Happ effectuera son cinquième départ et son deuxième avec moins de six jours de repos jeudi et affrontera les Mets pour la deuxième fois consécutive. Samedi, Happ a pris une non-décision après avoir accordé trois coups sûrs en 7 1/3 de manches sans but.

Samedi a été la plus longue sortie de Happ depuis le 6 juin 2019 et cela lui a valu 20 manches cette saison. Il doit atteindre 10 départs ou 61 1/3 de manches pour une option d’acquisition de 17 millions de dollars pour la saison prochaine.

L’autre départ du gaucher au repos normal a eu lieu le 5 août à Philadelphie, lorsqu’il a accordé quatre points et six promenades en trois manches. Lors de ses deux derniers départs, Happ a accordé un point sur six coups sûrs en 13 manches.

Les débuts de Happ dans la ligue majeure ont eu lieu contre les Mets le 30 juin 2007, en tant que membre des Phillies de Philadelphie, et il a une fiche de 4-2 avec une MPM de 3,41 en 12 apparitions (10 départs) contre les Mets.

Lors de son dernier départ au Citi Field, alors qu’il était membre des Blue Jays de Toronto, Happ a retiré 10 et a accordé deux coups sûrs et aucune marche en sept manches blanchies le 16 mai 2018.

On s’attend à ce que Robert Gsellman commence pour les Mets, qui continuent de l’étirer. Il s’est opposé à Happ samedi et a accordé une série de quatre coups sûrs en quatre manches, un sommet de la saison, tout en lançant un record de 57 lancers.

Dans sa carrière contre les Yankees, Gsellman n’a ni victoires ni défaites, mais a une MPM de 1,65 en sept apparitions en carrière (deux départs).

– Médias au niveau du champ