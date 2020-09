De nombreux fans avides de la populaire série de livres et de films “Harry Potter” sont ravis de découvrir un magnifique jeu vidéo en monde ouvert, même si certains envisagent un boycott à cause des commentaires passés de l’auteur JK Rowling sur les personnes transgenres.

En conjonction avec une plus grande console PlayStation 5 révélée mercredi, Warner Bros. a annoncé qu’il publierait “Hogwarts Legacy” sur les systèmes actuels et de nouvelle génération. La société a également publié une bande-annonce étendue pour le jeu de plus de deux minutes en détail 4K.

Cela fait vibrer la communauté en ligne “Harry Potter” et certains non-joueurs envisagent de prendre une console lorsque le titre sortira.

Voici ce qu’il faut savoir sur le nouveau jeu “Harry Potter”:

Comment s’appelle le nouveau jeu «Harry Potter»?

Le nouveau jeu vidéo “Harry Potter” s’appelle “Hogwarts Legacy”, selon une bande-annonce et un communiqué de presse de Warner Bros.

Quelle est la date de sortie du jeu PS5 ‘Harry Potter’?

Date de sortie: Apparemment fin 2021

La fin de la bande-annonce de mercredi “Hogwarts Legacy” a révélé des plans pour sortir le jeu en 2021, mais c’est une période assez large. La différence entre une version printanière et automnale pour les joueurs est significative.

Bloomberg a rapporté en juin que le titre alors inopiné sortirait fin 2021, ce qui signifie qu’il ne fera probablement pas partie de la première vague de jeux de nouvelle génération.

Est-ce que «Hogwarts Legacy» sera également sur Xbox et PC?

Oui, le jeu sera sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Personne ne sera exclu de l’action RPG.

Quel studio développe le jeu «Harry Potter»?

“Hogwarts Legacy” est développé par Avalanche Software sous le label d’édition Portkey Games. Warner Bros. possède le logiciel Avalanche.

À quoi ressemblent les graphiques de «Hogwarts Legacy»?

Les graphismes sont vraiment bons, du moins d’après la bande-annonce ci-dessous.

Une combinaison de graphiques de nouvelle génération et de capacités d’espace de stockage signifie que cela devrait être une épopée en monde ouvert bien au-delà de ce à quoi les fans de jeux vidéo “Harry Potter” sont habitués.

Combien coûtera “Hogwarts Legacy”?

Warner Bros. n’a pas encore annoncé de prix pour “Hogwarts Legacy”, mais il est possible que ce soit plus cher pour PlayStation 5 et Xbox Series One que les consoles actuelles. Il y a déjà eu plusieurs titres, dont “NBA 2K21”, qui ont annoncé un prix de 69,99 $ pour les éditions de nouvelle génération.

Que disent les gens à propos de «Hogwarts Legacy»?

La réaction à l’annonce du jeu a été mitigée sur les réseaux sociaux – presque tout le monde semblait penser que le jeu lui-même avait l’air génial, mais s’est demandé s’il était éthique d’acheter le titre.

L’auteur de «Harry Potter» JK Rowling a fait des remarques controversées que beaucoup de gens considèrent comme transphobes. Rowling obtient probablement une réduction financière substantielle de la production du jeu. Les développeurs, en fait, auraient été secoués par les actions de Rowling.

Voici une collection de réactions sur les réseaux sociaux et de critiques de bandes-annonces de mercredi:

