Jaguars vs Dolphins lors de la semaine 3 Jeudi soir Football promet de nous présenter une bizarrerie jamais vue sur un terrain de la NFL, mais nous allons nous pencher sur cette bizarrerie avec notre alignement DraftKings Showdown. S’il y a jamais eu une semaine pour ne jouer que des tournois, c’est celle-ci, car personne ne peut vraiment prédire ce qui va se passer avec ce jeu. Ce n’est pas une mauvaise idée de jouer une partie inférieure de votre bankroll que d’habitude, mais chaque fois que vous pouvez capitaine Laviska Shenault Jr. dans un concours DFS à un seul jeu, vous devez le faire.

L’inconvénient potentiel de cette gamme est l’absence de DJ Chark, DeVante Parker et Mike Gesicki. Espérons que nous couvrons une partie de leur production en utilisant les deux quarterbacks, mais il semble que toute la valeur que nous aurions pu trouver il y a une semaine ait été correctement prise en compte dans les prix de DK. Cela signifie que nous devons simplement faire les bons choix avec peu de gadgets.

PLUS DK SHOWDOWN: Comment gagner un concours Showdown

Choix de DraftKings: Jaguars vs Dolphins

Capitaine (prix 1,5x, points 1,5x): WR Laviska Shenault Jr., Jaguars (9900 $)

Shenault a été impliqué à la fois comme receveur et comme rusher au cours des deux premières semaines de la saison. Sa charge de travail nous a montré à quel point Jacksonville veut mettre le ballon entre ses mains. Combinez cela avec l’explosivité de Shenault et le match avec une mauvaise défense, et c’est à peu près aussi bas que nous le pensions pour notre choix de capitaine.

FLEX: QB Gardner Minshew, Jaguars (11000 $)

Minshew est le meilleur pari pour mener ce jeu en points fantaisie bruts. Il a très bien joué au cours des deux premières semaines de la saison, et c’est la pire défense qu’il ait affrontée à ce jour. Attendez-vous à une grande précision combinée à quelques tirs en bas du terrain et à la course pour couronner le tout.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

FLEX: QB Ryan Fitzpatrick, Dolphins (10 200 $)

Il y a un cas pour asseoir Fitzpatrick dans ce jeu, contrairement à Minshew, qui ressemble à un jeu automatique, mais il y a forcément de la bizarrerie dans ce jeu. En utilisant Fitzpatrick, nous pouvons couvrir la possibilité de touchés pour les dauphins que nous n’avons pas dans notre alignement.

FLEX: RB James Robinson, Jaguars (7800 $)

Robinson a eu l’air génial de diriger le football au cours des deux premières semaines de la saison, et il n’y a aucune raison de croire que cela changera contre Miami. Si une équipe doit manquer le temps en retard, ce seront les Jaguars avec Robinson après que Minshew, Shenault et Robinson lui-même aient déjà pris une avance.

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

FLEX: WR Preston Williams, dauphins (6800 $)

Espérons que les gens s’éloignent de Williams après sa deuxième semaine qui ne comportait qu’une seule prise et quelques gouttes tremblantes. Il reste extrêmement talentueux, et c’est le match qui le remettra sur les rails. Si nous voulons jouer Fitzpatrick, nous devions utiliser au moins un de ses pass-catchers, et Williams est ce type.

FLEX: K Jason Sanders, dauphins (4200 $)

Sanders était génial en tant que recrue, y compris de loin, avant de régresser l’année dernière. Il est parfait jusqu’à présent cette année et a peut-être repris une partie de cette forme de recrue. Aucune des deux défenses n’est assez bonne pour empêcher les kickers de tenter au moins quelques buts sur le terrain, et Sanders est celui que nous pourrions intégrer dans notre alignement. Sanders obtient également les honneurs du premier kicker dans l’un de nos articles Showdown cette saison!