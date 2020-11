María Corral a demandé la prudence en début de saison, alors que les deux premières victoires pouvaient dérouter ses joueurs. «Maintenant, nous avons un tiers de la ligue et nous faisons mieux que prévu. Je ne m’attendais pas à être invaincu lors de la septième journée », reconnaît l’entraîneur, qui doutait de la réponse de l’équipe à des rivaux plus expérimentés:« C’est là que nous avons le plus élevé notre niveau de jeu, avec une concentration maximale. Mais, prévient Corral, “nous devons encore jouer contre les deuxième, troisième et quatrième.”

En résumé de son équipe, l’entraîneur souligne que «nous avons l’inconvénient qu’ils sont très jeunes et la chance qu’ils travaillent beaucoup. Ce sont des étudiants et ils s’organisent pour que chaque jour je puisse m’entraîner avec les 14 membres du personnel ». Et, apparemment, responsable: “Nous n’avons toujours pas eu de points positifs.” Mais cela ne veut pas dire que la pandémie ne les affecte pas: “En plus des horaires de bus, auxquels ils ne sont pas habitués, nous avons le problème du retour sans douche et que, avec l’hôtellerie fermée, il faut apporter de la nourriture”.

Ils ratent aussi le public lors des matchs à domicile: «Je suis convaincu que samedi, devant Los Campos, le pavillon aurait été rempli. Ne pas avoir le soutien des fans les affecte, ça les rend un peu tristes ». Malgré tout, María Corral a confirmé avoir dirigé une équipe “assez dure”, qui n’a pas encore abandonné un set.

«Au début de la saison, nous leur avons parlé et leur avons fait prendre conscience qu’ils devaient être plus responsables qu’une année normale», ajoute Corral. «Et pas seulement dans le sport. Ils ne peuvent pas se permettre de faire des choses à leur âge. J’ai une équipe qui fonctionne très bien, qui écoute très bien, corrige et apprend ». Elle est claire qu ‘”il viendra un moment où nous perdrons”, mais le coach pointe vers le long terme: “Je crois beaucoup à cette génération, c’est pourquoi nous avons pris la place. Le projet est de monter en Superliga 2, mais il est clair que ce ne sera pas cette année. Ils sont excités, mais je pose les pieds sur terre ».