Mis à jour le 11/03/2020 à 10:27

Les amateurs de jeux vidéo de survie savent bien ce qu’il offre ARK: Survival Evolved. Heureusement, le magasin jeux en ligne Steam propose ce titre important, ainsi que le Season Pass, à un prix presque cadeau.

ARK: Survival Evolved c’est un jeu en ligne développé Studio Wildcard et Instinct Games. Son prix d’origine est de 87 soles, mais jusqu’au 10 novembre, il sera au prix de 17,40 soles, c’est-à-dire avec une réduction de 80%.

Si vous voulez profiter pleinement de jeu en ligne ARK: Survival Evolved, vous pouvez choisir le Édition de l’explorateur, qui comprend le Season Pass. Les joueurs obtiendraient donc le jeu vidéo lui-même et le DLC Scorched Earth, Aberration et Extinction. Le prix du pack est de 25,73 semelles (75% de réduction).

En tant qu’homme ou femme nu, gelé et affamé sur les rives d’une île mystérieuse appelée ARK, vous devez chasser, collecter, construire des objets, planter des cultures, rechercher des technologies et construire des abris pour résister aux éléments. Utilisez votre ruse et vos ressources pour tuer ou apprivoiser des dinosaures et d’autres êtres primitifs, et faites équipe avec d’autres joueurs ou attaquez-les pour survivre, dominer … et vous échapper! »Lire la description du jeu en ligne.

Pour télécharger le jeux en ligne Avec la réduction spéciale, vous devez avoir un compte à Vapeur, téléchargez l’installateur puis procédez à l’acquisition du titre. N’oubliez pas d’avoir votre carte bancaire à portée de main.

ARK: SURVIE ÉVOLUÉE | Exigences minimales

Système opératif: Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bits)Processeur: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 ou supérieurMémoire: 8 Go de RAMGraphique: NVIDIA GTX 670 2 Go / AMD Radeon HD 7870 2 Go ou supérieurDirectX: Version 10Espace de rangement: 60 Go d’espace disponibleConnexion: Services à large bande

