Mis à jour le 13/11/2020 à 20:46

Magasin de jeux épiques maintient sa stratégie pour attirer de nouveaux joueurs. Chaque mois, l’entreprise donner des jeux sur PC à tous les utilisateurs. Tout au long de 2020, nous avons eu des jeux importants comme Abzu à notre disposition.

Récemment, il a été confirmé que vous pouvez maintenant télécharger The Textorcist, un jeu de tir à la troisième personne développé par MorbidWare.

Préparez-vous pour une fusion électrisante de l’enfer des balles et d’un jeu d’écriture! Évitez les balles en écrivant des exorcismes: allumez les deux côtés de votre cerveau et plongez dans l’aventure de Ray Bibbia », lit-on dans la description du jeu.

Vous avez jusqu’au 19 novembre pour réclamer ce titre sur Epic Games Store. Le même jour, le téléchargement de deux autres jeux sera activé.

Elite Dangerous: «Prenez les commandes de votre propre avion dans une galaxie impitoyable. Elite Dangerous est la quintessence massivement multijoueur qui bénéficie d’un environnement spatial épique et embarque la prochaine génération dans l’aventure originale du monde ouvert avec un récit dynamique. “

The World Next Door: “Dans The World Next Door, vous trouverez un mélange de batailles de puzzle ultra-rapides, de contes puissants et d’éléments de roman visuel immersifs alors que vous suivez les traces de Jun, un adolescent rebelle piégé dans un royaume parallèle habité par des créatures magiques.”

