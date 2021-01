Mis à jour le 14/01/2021 17h02

Chaque semaine, Jeux épiques donner de nouveaux jeux dans votre boutique virtuelle. l’objectif est de continuer à grandir sur la plateforme par rapport à d’autres grands concurrents tels que Steam ou G2A. Cette fois, vous pouvez télécharger Star Wars: Battlefront 2.

Crying Suns a quitté la rotation du jeu gratuit de la plateforme et cédé la place au titre de DICE et Electronic Arts. N’oubliez pas qu’il est uniquement basé sur les films et n’ajoute rien au canon de l’histoire.

C’est un jeu de tir multijoueur dans le même style que Battlefield. En gros, c’est le même gameplay avec ce moteur graphique ultra-réaliste, la différence réside dans les power-ups lorsque nous sommes sur une lancée. Dans ce jeu, nous contrôlerons les Jedi.

Pour le réclamer, il vous suffit de télécharger le client EpicGames sur votre PC et de créer un compte. Ensuite, enregistrez votre carte de crédit ou de débit pour effectuer la transaction. Rien ne sera débité de votre compte.

Configuration PC minimale

Système d’exploitation Windows: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 64 bitsProcesseur sous Windows: AMD FX 6350 ou Intel Core i5 6600KMémoire sous Windows: 8 GoStockage Windows: 60 GoDirectX sous Windows: OnzeCarte graphique sous Windows: AMD Radeon ™ HD 7850 2 Go ou NVIDIA GeForce® GTX 660 2 Go

Configuration PC recommandée

Système d’exploitation Windows: Windows 10 ou supérieur 64 bitsProcesseur sous Windows: AMD FX 8350 avec Wraith ou Intel Core i7 6700 ou équivalentMémoire sous Windows: 16 GBStockage Windows: 60 GoDirectX sous Windows: OnzeCarte graphique sous Windows: AMD Radeon ™ RX 480 4 Go ou NVIDIA GeForce® GTX 1060 3 Go

