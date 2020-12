Mis à jour le 17/12/2020 à 19:53

Jeux épiques possède l’un des jeux les plus populaires du moment: Fortnite. Après que des millions de joueurs aient téléchargé Battle Royale, la société a lancé son propre magasin virtuel appelé Epic Games Store.

Vous pouvez y acheter divers jeux, accéder à des offres et réclamer des jeux gratuits chaque semaine. C’est vrai, tout au long de 2020, Epic Games a donné des titres à tous ses utilisateurs.

Chaque semaine, de nouveaux titres arrivent dans la section gratuite mais à Noël, un par jour arrive. N’oubliez pas que vous ne disposez que de 24 heures pour le réclamer, vous devez donc être attentif à votre plateforme pour effectuer l’achat.

Il vous suffit de vous connecter avec votre compte et de vous rendre dans la section ‘Store’. Vous y trouverez le ‘jeux gratuits‘, où il y en a un avec un arc de Noël. Le dernier à être publié était Cities: Skylines, le simulateur de gestion de la ville.

Vous pouvez créer votre propre ville et inviter les gens à acheter un terrain ou à créer des entreprises. N’oubliez pas que votre argent est limité, vous devez donc trouver un équilibre dans la construction d’infrastructures et de services.

L’offre n’est disponible que le 17 décembre. Demain, les offres de Noël commenceront, ce simulateur était le dernier jeu gratuit de décembre.

Les ventes de fin d’année arrivent sur PlayStation Plus

Il ne reste que quelques jours avant la fin de 2020 et Play Station préparez une grande fête de fin d’année avec des offres intéressantes Si vous n’avez pas profité des remises du Black Friday, vous avez encore une dernière chance d’acheter le jeu que vous voulez tant à un prix réduit.

Aujourd’hui, les Game Awards 2020 auront lieu et Sony a voulu le célébrer avec le début de la «Promotion de fin d’année». Ceux-ci seront disponibles jusqu’au 22 décembre, vous avez plus d’une semaine pour réclamer ces jeux.

Divinity Original Sin 2 Édition définitive 23,99 $ Assassin’s Creed Odyssey Édition Or 24,99 $ Édition Légendaire Injustice 2 13,79 $ The Hunter: Call of the Wild 26,99 $ Death Stranding 53,59 $ GTA San Andreas 10,04 $ Monster Hunter World 14 $ 99 Monster Hunter World: Iceborne 20,09 $ Red Dead Redemption 2 34,99 $ Bloodborne The Old Hunters 9,99 $ Uncharted the Nathan Drake Collection 13,99 $ Persona 5 Ultimate Edition 19,54 $

Nous vous recommandons de visiter les 10 pages de jeux en solde que cette saison de fin d’année apporte. Pour l’instant, tous les jeux appartiennent à la PS4; vous pouvez les identifier avec l’étiquette sur la console.

Aucune offre n’est attendue pour PS5 car tout le monde avec un compte PS Plus peut profiter gratuitement de divers jeux de la dernière génération.

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.