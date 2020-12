Mis à jour le 24/12/2020 13:15 pm

Magasin de jeux épiques a une stratégie claire pour éviter de perdre des joueurs. La société de développement Fortnite a annoncé que tout au long de 2020 donnerait des jeux tous les mois et à Noël, ce sera un jeu quotidien en décembre.

Seulement pour une durée limitée, vous pouvez télécharger Inside: vous avez 24 heures. Pendant la veille de Noël et Noël, c’est le jeu de choix. Il y a quelques jours à peine, le téléchargement gratuit de Villes: Skylines.

Les mêmes créateurs de Limbo, Faire le mort, a présenté ce titre avec une mécanique beaucoup plus avancée. C’est un jeu à défilement latéral où nous découvrirons une étrange expérience avec des humains.

Bien sûr, nous n’avons pas d’armes et de moyen de nous défendre, nous devons juste courir et utiliser la physique pour échapper à ce qui nous poursuit. C’est le huitième jeu qu’Epic Games distribue sur 15 au total.

Les titres suivants Cities Skylines, Oddworld New and Tasty, The Long Dark, Defense Grid, Alien Isolation, Metro 2033 et Tropico 5. N’oubliez pas que dans les jours suivants, d’autres titres gratuits seront partagés sur la plateforme.

N’oubliez pas que vous devez créer un compte dans la boutique Epic Games et accéder à la section boutique, puis à l’onglet Cadeaux de Noël. Vous devrez effectuer une transaction comme tout achat mais rien ne sera débité sur la carte.

