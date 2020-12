Mis à jour le 26/12/2020 19:29

Malgré le fait que Noël soit déjà passé, Jeux épiques continue donner des jeux sur votre plate-forme PC. Tout au long de l’année, la société de développement a donné des titres pour maintenir sa communauté active.

Mais en décembre, ils préparaient chaque jour toute une série de jeux gratuits. Il y a quelques heures, le téléchargement d’Inside, un titre développé par Playdead, a été désactivé. Aujourd’hui, 26 décembre, un nouveau jeu a été activé.

Cette fois, vous pouvez télécharger My Time chez Portia. Un simulateur développé par Pathea Games. Le prix normal est de 30 $ depuis sa sortie en 2019. Suivez simplement ces étapes pour le télécharger.

Téléchargez d’abord Epic Games Store sur votre PC et créez un compte. Après l’installation, vous devez accéder à la section boutique et vous y trouverez les cadeaux de Noël. Cliquez sur My Time at Portia et effectuez la transaction comme tout achat. Rien ne sera débité de la carte.

«Commencez une nouvelle vie dans la charmante ville de Portia! Redonnez à l’atelier abandonné de votre père sa gloire d’antan en accomplissant des missions, en cultivant, en élevant des animaux et en vous liant d’amitié avec les habitants excentriques de ce pays post-apocalyptique enchanteur! »La description du jeu se lit.

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.