Préparez le dictionnaire espagnol-mandarin et recherchez la recette de la fourmi grimpe à un arbre. Javier Fernández n’exclut pas de plonger son Sporting dans le riche marché chinois. Il devra convaincre Javi Rico pour le DD de commencer à suivre des cours de cantonais au cas où le marché asiatique devrait être passé au peigne fin à la recherche d’un merle blanc qui contribue aux crevaisons de football et de télévision de la Chine maoïste-capitaliste. Bien que pour cela il y ait encore des chapitres. L’essentiel maintenant pour le président et ses garçons est de sauver le point de match auquel le covid soumet les coffres des rojiblancas. Il faut retourner aux portes des banques pour voir à quelles conditions les propriétaires du butin proposent. On suppose que le Sporting peut présenter comme une garantie d’être gratuit et qu’il dispose d’une équipe pour profiter du marché. Et il reste à voir comment le monde, le virus et les droits télévisuels évoluent. Des facteurs dont le contrôle n’est pas entre les mains de JF. Le propriétaire du Sporting ne gère pas le tarot non plus pour révéler si à la fin du cours il y aura promotion ou tout restera pareil, avec le club languissant en Second. Le message de la propriété ne va pas au-delà de la ligne marquée par Gallego: pas de joie que la route soit longue. Faites preuve de prudence, ramassez tôt et dépensez peu. Le reste, des légendes urbaines, comme celle qui dit que le Sporting fait toujours bien quand il tire le verger de Mareo. Mot d’un président qui pense déjà en chinois.