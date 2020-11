▲ Le défenseur brésilien David Luiz, d’Arsenal, et l’attaquant mexicain Raúl Jiménez (à droite), de Wolverhampton, choqués après la collision. Afp photo

Ap et Afp

Journal La Jornada

Lundi 30 novembre 2020, p. 3

Londres. L’attaquant de Wolverhampton Raúl Jiménez a été hospitalisé après avoir subi un impressionnant affrontement à la tête avec le défenseur d’Arsenal David Luiz dimanche à l’Emirates Stadium. L’attaquant mexicain est resté inconscient et après 10 minutes de soins médicaux, il a été emmené sur une civière.

La blessure est survenue cinq minutes après le début du match correspondant à la date 10 de la Premier League, après l’encaissement d’un corner de Willian. Jiménez et Luiz ont combattu le ballon aérien et se sont heurtés les têtes, le coup se répercutant dans le stade vide.

Le personnel médical a été rapidement appelé à l’aide. Luiz s’est assis après quelques minutes et a été servi d’un côté du but des Wolves; puis il est allé voir Jiménez, a joué le reste de la première mi-temps et n’est plus sorti pour le complément. Raúl est resté immobile et inconscient, a reçu de l’oxygène et a été transféré sur une civière à l’hôpital.

C’est bien dans la gravité du problème. Il parle, il est conscient, il subit un scan et doit être correctement évalué, mais il est entre de bonnes mains, a déclaré le manager de Wolverhampton Nuno Espirito Santo, dont l’équipe a gagné 2-1.

«J’ai tout de suite su que c’était quelque chose de mauvais. Tout le monde criait «rouge, rouge», ce qui signifie une situation grave. J’ai vu la panique dans leurs yeux … nous sommes très inquiets », a-t-il ajouté.

Après le match, le capitaine des Wolves, Conor Coady, a noté que tout le monde dans l’équipe était convaincu que Raúl se rétablirait complètement. Pedro Neto, auteur de l’un des buts, à la 27e minute, a dédié la victoire à Jiménez: Nous avons fait ce qu’il aurait voulu: se concentrer sur le match. Nous devions gagner pour lui et lui consacrer la victoire.

L’autre but était Daniel Podence (42) et Gabriel dos Santos (30) a marqué pour les Gunners.

«Victoire importante, mais le plus important est la santé de notre coéquipier. Soyez forts @ Raul_Jimenez9 », a tweeté l’international espagnol Adama Traoré.

Luiz a écrit sur Instagram: Triste jour pour nous. Nous devons nous battre ensemble jusqu’à la fin. Je veux également vous remercier pour tous les messages et demander à chacun de prier pour Raúl Jiménez. Guérissez bientôt, mon frère.

Cette action mettra à nouveau en lumière le débat sur la protection des footballeurs en cas d’agitation et fournira des arguments pour ceux qui défendent qu’ils soient remplacés immédiatement. L’un d’eux est l’ancien attaquant du Celtic de Chelsea et de Glasgow Chris Sutton.

Terrifiant affrontement de têtes entre Jiménez et Luiz. Il est temps que le football devienne plus intelligent et autorise immédiatement les remplacements temporaires en cas de choc. Jiménez n’allait pas bien, mais Luiz a-t-il été correctement examiné? Sutton a tweeté.

Le manager d’Arsenal Mikel Arteta a déclaré que la seule chose qui préoccupait David était la coupure, rien de plus. Il a expliqué qu’il l’avait remplacé à la mi-temps car il ne pouvait pas frapper le ballon avec sa tête et un défenseur central qui ne pouvait pas la tête ne pouvait pas jouer.

Tottenham a rattrapé Liverpool en tête après avoir ajouté un point lors du match nul vierge contre Chelsea, lors d’une journée où l’Uruguayen Edinson Cavani a mené le retour de Manchester United à Southampton avec deux buts et une aide pour que son équipe gagne. 3-2.

Tottenham et Liverpool ont 21 points, tandis que Chelsea est troisième avec 19.

La journée 10 se terminera ce lundi avec les matchs Leicester-Fulham et West Ham-Aston Villa.