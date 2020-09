CHICAGO (AP) Les White Sox de Chicago sont un groupe confiant en ce moment – pour une bonne raison.

Une petite ouverture suffit pour Eloy Jimenez and Co.

Jimenez a réussi un circuit de trois points lors de la sixième manche de quatre points de Chicago, et les White Sox ont battu Detroit 4-3 vendredi soir pour leur septième victoire consécutive contre les Tigers.

Les White Sox, en tête de l’AL Central, ont gagné pour la sixième fois en sept matchs au total, percutant au marbre après avoir été sans but dans les cinq premières manches contre Casey Mize. Evan Marshall (2-1), Codi Heuer et Alex Colome ont combiné pour 3 1/3 de manches sans but en soulagement de Lucas Giolito.

«Nous sommes très chanceux car nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui, heureusement, nous pouvons voir l’un ou l’autre briller n’importe quel jour», a déclaré le manager Rick Renteria. «Cela a été leur beauté dans cette saison abrégée. Vous commencez à voir le talent performer, à exécuter. ”

En vue de son titre de première division depuis 2008, Chicago s’est amélioré à 7-1 contre Detroit cette saison. C’est la plus longue séquence de victoires des White Sox contre les Tigers depuis une série de sept matchs qui ont chevauché les saisons 2005-06.

«Aujourd’hui a été une très bonne journée pour nous, a dit Jimenez.

Detroit semblait prêt à arrêter la séquence en ouvrant une avance de 3-0 en début de sixième. Jorge Bonifacio a frappé une mouche sacrifiée et Daz Cameron, le fils de l’ancien voltigeur de la grande ligue Mike Cameron, a ajouté un simple de deux points pour son premier coup en carrière et ses points produits.

Le rallye comprenait la première base volée de Miguel Cabrera depuis 2015 et la 39e place de sa carrière. Le cogneur de 37 ans a glissé troisième avant le coup de Cameron, puis a célébré avec un peu.

Les White Sox, qui ont obtenu le meilleur score, n’avaient été tenus qu’à une seule seconde manche à ce moment-là. Mais ils sont arrivés à Mize après que le jeune droitier ait dû attendre dans la longue moitié supérieure de la sixième.

«C’est tellement frustrant que nous ne lui ayons pas obtenu de victoire parce qu’il a si bien lancé, a déclaré le manager des Tigers, Ron Gardenhire. Cette mise à pied l’a vraiment eu et nous nous en sommes inquiétés. Assis là cette longue manche, ce qui est excellent pour notre attaque, mais pas toujours excellent pour le lanceur. ”

Nomar Mazara a atteint la première marche et Yolmer Sanchez a doublé pour le premier coup sûr de Chicago, plaçant les coureurs aux deuxième et troisième places. Mize est parti après la mise au sol de Nick Madrigal, et Jose Cisnero (2-3) a frappé Tim Anderson avant que Jimenez a conduit une balle rapide juste au-dessus du mur à gauche pour son 12e circuit.

«Je pensais que ce ballon avait une profondeur de 10 rangs, mais il en a eu assez pour marquer trois points, a dit Jimenez.

Mize, le choix n ° 1 du repêchage de 2018, a été accusé de deux points en 5 1/3 de manches par une nuit fraîche. Il en a retiré cinq et en a marché deux.

«En ce qui concerne la longue manche, je ne vais pas m’en plaindre, a-t-il dit. «Nous avons marqué trois points. J’aurais dû faire un meilleur travail en retournant là-bas. Je ne peux pas marcher avec ce premier gars après que nous ayons pris les devants et j’ai fini par abandonner un doublé après cela. ”

Colome a travaillé le neuvième pour son 10e arrêt, prenant sa retraite trois fois de suite après que Cameron eut commis une erreur.

LA FIN

Le joueur de premier but des White Sox, Jose Abreu, a marqué 0 pour 4, mettant fin à sa meilleure séquence de 22 matchs consécutifs. Il avait une dernière chance après le single de Jimenez à deux retraits en huitième, mais il a rebondi au premier.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Tigres: INF Niko Goodrum (muscle oblique droit tendu) se balance et lance, selon Gardenhire. «Tout semble aller de haut en bas avec lui», a déclaré Gardenhire. … INF / OF Harold Castro a été placé sur l’IL de 10 jours le mois dernier avec une tension aux ischio-jambiers gauche, mais c’est son ischio-jambier droit qui le dérange maintenant. “Nous ne savons pas exactement comment cela va se passer et quand il reviendra”, a déclaré Gardenhire.

White Sox: LHP Carlos Rodon (douleur à l’épaule) a été aux prises avec une inflammation dans la région de son dos / cage thoracique. “Il a reçu un traitement au cours des derniers jours et des médicaments et je crois qu’il sera de nouveau sur un monticule lundi, si je ne me trompe pas”, a déclaré le directeur général Rick Hahn. … Le LHP Aaron Bummer (souche biceps) progresse, et Hahn a déclaré que le releveur pourrait rejoindre l’équipe lors de son dernier road trip de la saison.

SUIVANT

Les droitiers Michael Fulmer et Reynaldo Lopez lancent samedi soir. Fulmer (0-1, 8,24 ERA), qui a raté la saison dernière en raison de l’opération de Tommy John, est à la recherche de sa première victoire pour Detroit depuis le 14 juin 2018, contre le Minnesota. Lopez (0-2, 8,38 ERA) a une autre chance de commencer pour Chicago après avoir été choisi sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe le 3 septembre.

—

—

