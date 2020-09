LAS VEGAS – Fraîchement sorti de son contrat UFC, Jimmy Flick a les yeux rivés sur un ancien champion des poids mouches de la LFA.

Flick (15-5) a décroché son billet pour l’UFC lorsqu’il a présenté Nate Smith au troisième tour mardi à la série 31 de Contender de Dana White.

Ce fut une grande année pour Flick, qui moins de deux mois après avoir remporté le titre des poids mouches LFA se retrouve déjà dans la formation de l’UFC.

Le spécialiste de la soumission a décroché sa troisième victoire de suite et est prêt à tester ses compétences contre le top 10 des poids mouches et son compatriote champion de la LFA Brandon Royval.

« J’aime Brandon Royval », a déclaré Flick aux journalistes, y compris MMA Junkie, après sa victoire à l’UFC Apex. «Il était le dernier champion de la LFA et il a gagné en 23 secondes. J’ai remporté le titre LFA en 38 secondes. Il a sauté dans l’UFC et il a remporté une victoire de soumission. Il a remporté une soumission de 23 secondes, j’ai une victoire de soumission de 38 secondes. C’est un gars que je veux avoir dans le futur. Je pense que nous nous associerions très bien ensemble et que nous sommes tous les deux champions de la LFA, alors j’adorerais combattre ce gars. «

Alors que la division poids mouche de l’UFC semblait vouloir se dissoudre à un moment donné, Flick était incertain de son avenir. Mais avec la liste continue de croître et un nouveau champion des poids mouches récemment couronné, Flick est enthousiasmé par son avenir.

«Je pensais que ma carrière allait se terminer au milieu des années 20», a déclaré Flick. «J’ai pris quelques défaites à 135 parce que nous pensions que l’UFC allait couper la division des 125 livres, donc cela m’inquiétait un peu. Mais la division des poids mouches est à nouveau solidifiée et nous avons Cody Garbrandt qui descend. Je pense que cela va attirer plus de fans dans la division poids mouche. Et puis je suis allé ici et j’ai fait une performance impressionnante et j’ai simplement dit aux gens: « N’abandonnez pas. » J’ai 29 ans. Je suis au sommet de ma carrière maintenant, et si vous regardez tous ceux qui se sont battus la carte, pas autant de combattants ont autant d’expérience que moi.