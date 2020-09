JJ Watt ne pouvait pas “pleinement comprendre” les huées entendues lors d’un moment d’unité d’avant-match pour protester contre le racisme et l’injustice sociale avant l’ouverture de la saison de la NFL.

Les joueurs des champions du Super Bowl Chiefs et des Texans ont lié les bras avant le concours de jeudi, que les Chiefs ont remporté 34-20 au Arrowhead Stadium.

Les Chiefs font partie des équipes laissant les supporters entrer dans leur arène pendant la pandémie de coronavirus et, malgré moins d’un quart des sièges étant pourvus, des huées pouvaient être entendues dans les poches des tribunes.

“Le moment d’unité que je pensais personnellement était bon”, a déclaré l’ailier défensif texan Watt à NFL Media.

“Je veux dire que les hues à ce moment-là étaient malheureuses. Je ne comprends pas tout à fait cela. Il n’y avait pas de drapeau impliqué. Il n’y avait rien d’autre que deux équipes se réunissant pour montrer leur unité.”

La NFL a choisi de modifier sa position sur les manifestations cette saison, avec des zones d’extrémité pour porter les mots «End Racism» et «It Takes All of Us», tandis que les joueurs peuvent afficher les noms des victimes d’injustice sociale sur leurs casques de sécurité.

Les joueurs de Houston sont restés dans les vestiaires pendant l’hymne national, tandis que Alex Okafor des Chiefs a pris un genou.

L’ailier serré des chefs Travis Kelce a déclaré: “[We wanted to] faites savoir à chacun que nous leur soutenons. Vous pouvez aller de l’avant et tout ce que vous pensez est la bonne décision dans votre cœur, vous avez le dos de votre frère et vous avez le soutien de votre frère dans cette équipe.

«Et nous nous sommes assurés que tout le monde était à l’aise dans ce domaine et qu’ils n’obtiendraient aucune réaction de la part de quiconque dans cette équipe pour avoir fait ça. Et j’ai pensé que c’était une grande démonstration d’unité entre nous deux, les Chiefs et les Texans. ”

L’entraîneur des Texans, Bill O’Brien, a déclaré qu’il n’avait entendu aucune huée et s’est demandé si les railleries pouvaient réellement concerner son équipe en tant que l’équipe adverse.

“Je pensais que c’était une bonne chose à faire, donc je ne sais pas pourquoi ils hueraient ça”, a déclaré O’Brien. “Peut-être qu’ils nous huent parce que nous venions de venir sur le terrain en tant qu’équipe visiteuse. Mais oui, j’ai trouvé que c’était un beau geste.”

L’entraîneur des Chiefs Andy Reid a également déclaré qu’il n’avait pas entendu les huées et a ajouté: “Je pensais que c’était une sorte d’accord, les deux parties se réunissant pour une cause et l’histoire y était racontée.

“Nous pouvons tous en tirer des leçons, et c’est vraiment juste pour nous rendre tous meilleurs, même un pays plus fort que nous ne le sommes déjà. Nous avons une chance d’être complètement imparables quand toutes les mains se réunissent et c’est une belle chose.”