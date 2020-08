Mark Ingram était un fantasme RB très réussi en 2019 travaillant avec Lamar Jackson dans le champ arrière des Ravens. Cela n’a pas empêché les Ravens de sélectionner JK Dobbins au deuxième tour du repêchage de la NFL 2020 avec le 55e choix au total. Ingram a atteint cet âge magique de 30 ans qui signifie parfois un déclin rapide, alors les propriétaires de fantaisie se demandent si Dobbins n’est pas seulement un dormeur ou une menotte, mais bientôt un porteur de ballon de départ de la NFL et un potentiel RB1.

Baltimore a toujours la recrue de l’année dernière, Justice Hill, sur sa liste, avec le vétéran Gus Edwards. Nous savons à quel point les Ravens aiment diriger le football, donc ce ne sera probablement jamais totalement un one-man show (enfin, sauf dans les grands matchs de Lamar). Que vous deviez rédiger des Dobbins ou Ingram – et quand vous devriez les rédiger – dépend principalement du moment où, le cas échéant, vous pensez que le flambeau sera passé de vétéran à recrue.

Perspectives fantastiques de JK Dobbins

À partir du moment où Dobbins est entré sur le campus de l’État de l’Ohio en tant que recrue, il était sans doute le meilleur RB du Big 10. Ses trois saisons se sont terminées avec plus de 1000 verges, et dans son année junior, Dobbins a dépassé 2000 verges au sol à parcourir. avec 21 touchés au sol sur une moyenne ridicule de 6,7 verges par portée (ce qui était en fait inférieur à ses 7,2 verges par course en tant que recrue). Il a également capturé entre 22 et 26 passes dans chacune de ses trois années pour les Buckeyes.

Dobbins s’enregistre à 5-10 mais n’est pas un mec frêle – il pèse 212 livres, selon Football Reference. Il combine un mélange dynamique de vitesse et de force, comme Maurice Jones-Drew.

Nous savons que les Dobbins peuvent jouer. La question est de savoir si les Ravens lui donneront une chance la première année.

Le site officiel des Ravens suggère que le rôle de l’année recrue de Dobbins pourrait être similaire à celui de Ray Rice en 2008, lorsque Rice s’est précipité 107 fois derrière Willis McGahee. Il est probable que la panne du champ arrière commence au moins de cette façon, les Dobbins voyant huit à dix touches un jeu comme un jeu flexible fantastique.

L’espoir pour quiconque rédige Dobbins est qu’il se comporte bien avec ses touches de début de saison. Bien qu’il soit peu probable qu’il dise jamais complètement Ingram alors qu’il est encore une recrue, Dobbins pourrait prendre les rênes du champ arrière en seconde période avec ses jambes plus fraîches et plus jeunes. Si Ingram se blesse, Dobbins est un RB2 immédiat avec un avantage RB1.

Perspectives fantastiques de Mark Ingram

Quelques demi-offensifs ont repoussé le récit de RB âgé de 30 ans ces dernières années – il suffit de penser à Frank Gore et Adrian Peterson qui le battent encore longtemps dans la trentaine. Mais Ingram a porté plus de 1500 fois dans sa carrière dans la NFL, il est donc probable que ses meilleurs jours soient derrière lui et non devant lui.

Heureusement pour Ingram, l’attaque de Baltimore et Jackson forment la situation parfaite pour un porteur de ballon. Contrairement à la plupart des équipes, la plus grande menace courante de Baltimore est son QB, ce qui signifie qu’Ingram et co. travailler avec moins d’attention et plus d’espace que pratiquement n’importe quel autre champ arrière. Il y a un an, cela signifiait qu’Ingram avait en moyenne 5,0 verges par course, a cassé 1000 verges au sol et a marqué 10 touchés au sol.

Comme nous l’avons vu l’année dernière, cependant, les avantages d’Ingram sont déjà plafonnés en raison de la présence précipitée de Jackson. Parfois, Ingram a trouvé la zone des buts quelques fois au début des matchs, mais d’autres fois, Jackson a lui-même servi de vautour TD.

Ingram quitte le plateau en tant que RB n ° 23 dans les ébauches, selon FantasyPros, ce qui est probablement un prix raisonnable. Dobbins quitte le plateau neuf RB plus tard, donc ce ne serait pas une menotte parfaitement facile à acquérir, même si cela peut être fait. Le meilleur pari ici est qu’Ingram maintient la valeur RB2 au cours de la première moitié de la saison, et que ce sera la performance de Dobbins en première période qui déterminera quel arrière compte le plus avant les éliminatoires fantastiques.

Et le juge Hill, Gus Edwards?

L’année dernière, Hill était l’un de nos dormeurs préférés pour beaucoup des mêmes raisons que Dobbins maintenant. La différence est surtout que Dobbins s’adapte plus facilement au moule à trois bas qui peut faire de lui un goujon fantastique; L’avantage de Hill reste encore plus en tant que receveur dans une attaque qui ne lance pas beaucoup.

La seule façon dont Hill ou le vétéran Edwards importe, c’est en cas de blessure. Edwards s’inscrit davantage dans le graphique de profondeur en tant que sauvegarde précoce, donc si Ingram était blessé et que Dobbins avait pris un départ inefficace, Edwards pourrait voir des portées. Hill est plus une cible de PPR de la ligue profonde à ce stade qui ne devient probablement que légèrement pertinente si Dobbins est blessé ou n’est pas utilisé lors des passes.