Joan Laporta continue de façonner sa candidature à la présidence de Barcelone, que, comme on pouvait s’y attendre, les élections se tiendront aux dates de Noël, comme l’avait annoncé Carles Tusquets. L’intention de l’ancien président de l’entité du Barça est de se présenter avec Jürgen Klopp comme entraîneur, plan B, puisque Il a d’abord tenté de parvenir à un accord avec Pep Guardiola.

Celui qui a été président de Barcelone de 2003 à 2010 se présentera à nouveau aux élections présider le club et veut porter plusieurs noms dans sa candidature pour balayer les élections. L’un des hommes qu’il a fermé est Mateu Alemany. Celui qui était président de Majorque et directeur général de Valence a une grande réputation et Joan Laporta veut qu’il joue la fonction de diriger la structure sportive.

D’un autre côté, Joan Laporta a également pensé à l’entraîneur qu’il veut que je dirige le club s’il est élu comme agent maximum de Barcelone. Il s’agit de Jürguen Klopp, avec qui il a déjà eu des contacts. L’avocat et homme politique catalan est conscient que l’entraîneur allemand est l’un des plus réputés au monde et qu’il serait très attractif d’essayer de recruter des joueurs pour renforcer l’entité du Camp Nou. De plus, le manager de Liverpool il aurait les pleins pouvoirs en gestion sportive s’il finissait par signer pour le Barça.

Guardiola, brutal dans le “non”

Le choix de Jürgen Klopp a été conditionné par le «non» retentissant de Pep Guardiola. Et c’est que la première intention de Joan Laporta était de répéter avec l’entraîneur que tant de succès ont donné à Barcelone lorsqu’il a présidé le club dans son stade qui était de 2003 à 2010. Laporta a contacté l’actuel manager de Manchester City et Le refus de Sampedor était brutal et irrévocable.

Dans la conversation entre Joan Laporta et lui-même L’entraîneur Guardiola a réitéré son intention de ne plus entraîner Barcelone. Pep est conscient qu’il a touché le paradis avec l’équipe du Barça et préfère que ce souvenir avec les supporters ne soit pas terni par une mauvaise étape. C’est pourquoi Guardiola a toujours répété qu’il ne dirigerait plus l’entité culé et que dans ces élections il ne va pas s’allier avec Joan Laporta ou avec aucun autre candidat.