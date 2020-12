Génie ou provocation? Joan Laporta a donné un coup d’État en marquant un Netflix et en plaçant une affiche électorale géante à son image … à côté du Santiago Bernabéu. Le candidat à la présidence de Barcelone utilise le slogan «Je veux te revoir», en référence claire aux madridistas et à sa précédente étape en tant que président du club azulgrana.

# HolaMadrid😎 pic.twitter.com/eSmCkVWyeb – Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) 15 décembre 2020

Joan Laporta et son affiche géante à côté du Bernabéu, sur le Paseo de La Habana à Madrid, ont fait la une des journaux et des minutes de télévision avec un mouvement de maître marketing. Les habitants du quartier ont été surpris ce mardi lorsqu’ils ont contemplé l’image de l’ancien président et désormais pré-candidat à la présidence de Barcelone. Laporta a réussi à sortir sa campagne de Barcelone et l’impact de son jeu médiatique sera énorme.

Tout en retroussant ses manches en faisant campagne quartier par quartier, Joan Laporta a fait un saut dans la course électorale à la présidence de Barcelone en l’emmenant à pas moins de Madrid et à seulement 200 mètres de l’extrémité sud du Bernabéu, dont on aperçoit des grues géantes au pied de la image de l’affiche avec l’image de Laporta.

Merci aux communautés et aux socis culers du quartier de Sant Antoni pour l’Estona que nous partagerons là-bas. La vostra veu est une priorité dans notre projet. Je des d ‘@ estimemelbarca treballarem i treballarem pour avoir répondu à toutes vos préoccupations. 💙❤️ ​​# EstimemElBarça! pic.twitter.com/g4H14TDAQE – Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) 14 décembre 2020

Les élections à la présidence du Fútbol Club Barcelona auront lieu le 24 janvier et, à ce jour, de nombreux candidats aspirent à la président dont Josep María Bartomeu a démissionné, bien que Víctor Font et Joan Laporta Ils apparaissent dans tous les sondages comme les grands favoris dans un heads-up pour la présidence du club du Barça.