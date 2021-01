Au détriment de la réalisation du décompte sans revers majeurs et avec les pourcentages habituels de nullité (10%), la collecte de signatures ces derniers jours a laissé quatre candidats dans la course finale à la présidence de la Club de football de Barcelone. Ils sont Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa et Emili Rousaud ceux qui, dans cet ordre, sont positionnés sur la rampe de sortie vers le déterminant 24 janvier, la date à laquelle les élections auront lieu et le nouveau président culé sera déterminé.

Cependant, dans ces 100 mètres de course à la recherche du but, il y a un des coureurs qui part avec un certain avantage sur les autres. Joan Laporta surpris ce lundi en annonçant que sa candidature a réuni un total de 10 257 signatures, ni plus ni moins que 8000 de plus que nécessaire, assez pour couvrir au moins trois autres pré-candidatures. La réussite de l’avocat et homme politique de Barcelone n’est pas un record, mais elle est très remarquable compte tenu du contexte actuel du pays, avec une pandémie qui s’est ralentie et a rendu de nombreuses garanties impossibles.

Il a également plus de mérite, non seulement en raison des déterminants de la crise sanitaire actuelle et de la pandémie – quelque chose qui a affecté tous les candidats – mais aussi parce que jusqu’à présent Laporta a révélé peu ou très peu de son plan de travail et des formules qui permettront Barça il retrouve le statut qu’il avait autrefois, notamment en termes économiques. Et sans oublier Leo Messi. De plus, pour une plus grande importance, dupliquez ceux collectés par Victor Font (4,710), triple ceux de Toni Freixa (2821) et quadruple celles de Emili Rousaud (2 501).

💙❤️10.257 gràcies, socis i sòcies !! # EstimemElBarça pic.twitter.com/u6ZIz9UJWp – Estimem Barça (@estimemelbarca) 11 janvier 2021

À faveur de Laporta jouer le passé aussi. Pas celui qu’il a implanté dans le club pendant son mandat de président, entre 2003 et 2010, mais à cause de la manière dont les élections précédentes se sont déroulées et ont évolué. Dans des conditions normales, le candidat qui a pris la tête de la collecte des signatures finit toujours par être élu lors des élections suivantes.

Lors des élections précédentes, ceux de 2015, il a été Josep Maria Bartomeu et son équipe ceux qui réussiraient à convaincre la plupart des membres du Barça. A cette occasion, le désormais ancien président des Blaugrana s’est attaqué au club 8 554 signatures. Il a suivi avec curiosité Joan Laporta avec 4272 signatures, Agustí Benedito avec 3337 et Toni Freixa avec 3.608.

En regardant encore plus loin, en 2010, c’était Sandro Rosell celui qui a remporté les élections et a occupé ses fonctions après l’étape de Laporta. À cette occasion, il a présenté 12635 signatures pour les 4744 Marc Ingla, le 4.442 Jaume Ferrer, et les 2896 avenants de Benedito. Encore une fois, ils étaient suffisants pour que le jour du vote, son nom soit le plus choisi par les membres du club.

En fait, à cette occasion, Laporta a obtenu plus de signatures qu’en 2003. Lors de ces élections, il a présenté un total de 5 725 signatures et quelques jours plus tard, il serait le nouveau président de la Club de football de Barcelone. Il n’y a cependant aucune trace de ce que l’avocat a accompli. Par le passé, d’autres candidats présentaient un plus grand nombre de rubriques. En 1989 Josep Lluís Nunez a établi un maximum de 26 619, établi un deuxième record en 1997 avec 13 547, suivi de Joan Gaspart avec 13 500 et Sandro Rosell avec 12 635.

Merci, je serai candidat. Encore un pays pour être président du Barça! 10 257 gràcies, socis i sòcies! pic.twitter.com/HWqoyNN7wX – Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) 11 janvier 2021

«Le Barça ne peut pas être plus mal gouverné“, Il a dit Laporta après avoir clôturé le décompte de ses signatures recueillies, remarquablement ému et «très reconnaissant à tous ceux qui nous ont aidés».

«Nous avons joué la première phase du jeu axée sur l’obtention du plus grand nombre de signatures et nous ne nous demandons pas si nous sommes favoris ou non. Mais nous allons avec un moral gagnant et maintenant nous voulons le traduire en votes pour deux autres partenaires. Maintenant, cela dépend de la deuxième partie, de la campagne », a commenté l’homme barcelonais, conscient qu’il a révélé très peu de choses sur son programme électoral et économique:« J’espère être candidat et discuter des programmes avec le reste du candidat. Et maintenant ce dont j’ai besoin c’est d’être nommé président pour l’expérience, la préparation et la détermination à redonner l’illusion au barcelonisme. Nous sommes au moral gagnant mais ici il n’y a pas de favori et l’histoire des élections le montre.

Jordi Farré, l’un des candidats n’ayant pas passé le tribunal et promoteur de la motion de censure contre Bartomeu, a reconnu qu’il votera le 24 janvier pour Joan Laporta. L’élu des pré-candidats?