Joan Laporta, ancien président de Barcelone et candidat aux prochaines élections à la présidence de l’entité du Barça, il a accusé le VAR de favoriser le Real Madrid dans une interview au journal Marca. “Si un Martien descend sur Terre et voit le VAR, il dira rapidement qu’il est du Real Madrid”, a commenté Laporta. En outre, il a parlé de la façon dont il voit l’affaire Messi et de la situation actuelle de l’équipe de Ronald Koeman.

Il est l’un des favoris pour prendre la présidence de Barcelone lors des prochaines élections le 24 janvier et Joan Laporta il sait quelles clés jouer pour gagner le Barça. L’ancien président du club culé et candidat aux nouvelles élections a souligné VAR et son aide supposée au Real Madrid pour gagner des supporters. «Si un Martien descend sur Terre et voit le VAR, je dirais rapidement que le Real Madrid», A déclaré l’ancien président de Barcelone.

Le club madrilène est l’une des cibles de Laporta dans sa campagne pour l’élection présidentielle, comme il l’a déjà démontré il y a quelques semaines avec la célèbre toile géante à quelques mètres du Santiago Bernabéu. «Le truc de la toile a un sens de l’humour et de l’ironie qui peut être accepté. Ce n’est pas pour provoquer, c’est pour marquer un profil. Je pense qu’ils l’ont accepté avec humour et sympathie », a commenté Laporta dans l’interview du journal susmentionné.

«J’ai un avantage avec Leo Messi»

Laporta Il a également parlé de l’un des points les plus importants de Barcelone, Leo Messi. Il estime qu’il est mieux placé que ses rivaux car il a la confiance du capitaine du Barça. «J’ai un avantage, avec Leo j’ai de la crédibilité. Il me dit toujours que tout ce que je lui ai promis a été accompli. Il sait que si je donne ma parole, je la tiens », a souligné Laporta.

De plus, considérez que le fait que Leo Messi Il a déclaré dans le dernier entretien avec Jordi Évole qu’il déciderait de son avenir à la fin de la saison, leur laissant suffisamment de temps pour le convaincre que sa place est toujours au sein du club du Barça.

Contrairement à Ronald Koeman, estime que tout n’est pas encore dit en Ligue. L’entraîneur néerlandais a déclaré après le match nul contre Eibar au Camp Nou que “le championnat est très compliqué” et il a vu peu de chances que l’équipe puisse renverser la situation compte tenu de la distance qu’ils avaient avec ceux ci-dessus. Mais Laporta est plus positif. «Dans le football, tout peut arriver. Le football est un état d’esprit et ce qui semble maintenant compliqué peut changer. Et c’est ce que nous essaierons si je suis élu président car au Barça il n’y a pas d’années de transition », a-t-il conclu.