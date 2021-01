Joan Laporta se poursuit avec la campagne pour remporter les élections à la présidence de Barcelone … et pour le vote qui se tiendra le 24 janvier, comme prévu au début. L’ancien président, qui est le favori pour la victoire finale après avoir obtenu plus de 10000 signatures, continue de faire des efforts pour que les élections ne soient pas suspendues en raison du coronavirus, un fait qui pourrait lui nuire à l’avenir.

Dans sa présentation de son projet économique à son siège électoral de l’usine Moritz à Barcelone, Joan Laporta il est devenu dur avec certaines déclarations dans lesquelles il a précisé que «si le conseil d’administration n’autorise pas le vote le 24», il sera entendu comme “Une fraude contre la démocratie”. “Il n’y a pas de raisons objectives de suspendre les élections au milieu du processus électoral, le Barça ne peut plus se passer de cette erreur”, a déclaré le candidat à la présidentielle.

La Generalitat ne peut pas intervenir

«Notre esprit est de toujours collaborer avec les autorités, mais bon, les annuler serait compris comme une fraude à la démocratie. Je ne vois aucune raison objective de suspendre les élections. La Generalitat ne doit pas intervenir dans les élections au Barça, nous sommes une entité privée ».

Un président au plus vite

«Nous défendons les intérêts du Barça et ici nous devrions tous les candidats coïncider. Ce qui compte, c’est que cette mauvaise gestion se termine et que des décisions puissent être prises sur le marché, dans le domaine du sport. Mais je ne m’implique pas dans ce que font les autres pré-candidatures, mais c’est pratique pour le Barça d’avoir déjà un président qui prend les décisions.

Optimiste avec le 24

«Je suis optimiste et je pense que la date des élections au Barça sera confirmée. Cela dépend du gestionnaire et a déjà fixé cette date. La Generalitat n’a à aucun moment déclaré qu’elle allait s’ingérer dans les élections au Barça. La seule chose serait les restrictions de mobilité, mais le certificat et la carte du Barça devraient suffire.

Réduire la dette

«Nous avons un plan d’action détaillé, axé sur la réduction de la dette et sur l’exploitation des opportunités du marché, le contrôle des dépenses, et nous le ferons avec un leadership fort et puissant. Pour inverser cette tendance, cela aurait dû commencer hier, bien plus tôt, il ne peut y avoir cette erreur de gestion qui nous conduit à une situation irréversible.