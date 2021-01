Il Barcelone Il traverse une situation économique critique à laquelle son prochain président devra faire face. Joan Laporta, Víctor Font et Toni Freixa, les candidats aux prochaines élections désormais reportées, ont développé leurs propres modèles pour tenter de sortir le club catalan de la faillite. C’est le front le plus important, mais pas le seul auquel celui qui occupe l’ancien bureau de Josep María Bartomeu devra répondre.

Le plan de Laporta: parrainages, bonus et Espai Barça

L’un des favoris des élections à la présidence de Barcelone est Joan Laporta. L’ancien président du Barça veut reprendre le commandement du club et espère supprimer le Barcelone de faillite. Inverser la situation difficile que traverse le club du Barça semble être un défi et une motivation, selon Laporta lui-même. “Inverser la situation économique est possible et le défi nous motive”, a-t-il déclaré.

Conscient de la réduction du budget initial de Barcelone, Laporta souligne que “la mise en œuvre de mesures pour résoudre la dette, contrôler les dépenses et augmenter les revenus est urgente”. Son plan d’action est défini en trois points: parrainages, bonus et Espai Barça.

En ce qui concerne le premier, Laporta souhaite améliorer la relation avec les sponsors de Barcelone et explorer plus de catégories non couvertes jusqu’à présent en termes de parrainage. Un autre des points présents dans le programme de Laporta est le émission de dette sous forme d’obligations: d’une part, via la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (Cnmv) et une autre ligne pour les partenaires et les fans. «Nous voulons que les supporters puissent volontairement apporter une contribution financière pour aider le club et s’aider eux-mêmes; Nous ne voulons pas qu’il semble que le Barça mendie de l’argent », a souligné Laporta.

Enfin, la rénovation du Camp Nou dans le cadre de Espai Barça. «C’est une source de revenus à laquelle Barcelone ne peut renoncer», a souligné Jaume Giró, ancien directeur général de la Fondation bancaire La Caixa et responsable du projet économique du conseil d’administration de Laporta.

Víctor Font, pour “un Barça total”

Le plan d’action de Víctor Font «se compose de deux piliers principaux, un plan de crash pour les cent premiers jours, ce qui est essentiel, et qui comprend un audit de l’Espai Barça, puis un business plan pour montrer que nous pouvons garder le modèle actuel et être compétitif».

Son programme comprend plusieurs mesures. L’homme d’affaires ne veut pas faire de Barcelone un club vendeur alors il vise à “restructurer les dépenses et refinancer la dette à court terme”, afin d’éviter d’avoir à vendre des joueurs. En outre, il exhorte “à renégocier le Barça Corporate pour obtenir plus de revenus que prévu par le conseil précédent”.

De plus, son équipe s’engage à «un une gestion rationnelle des dépenses et de nouvelles lignes de revenus cela nous permettra de facturer 1 400 millions d’euros à la fin du mandat; obtenir entre 100 et 200 millions de bénéfices annuels et supprimer le risque que le Barça cesse d’être ses partenaires et devienne une société anonyme “.

La police fait semblant «Monétisez les 400 millions de supporters du Barça dans le monde». «Nous avancerons vers le club total, un Barça qui va au-delà du football traditionnel et qui devient un acteur clé de la industrie mondiale du divertissement; un club où la production de contenu contribue à la réussite sportive et vice versa », précise le candidat. Font souligne l’importance de contenu audiovisuel, merchandising, e-commerce et eSports.

Freixa: politique du sport, rationalisation des dépenses et plus de revenus

Pour Toni Freixa, les trois lignes les plus importantes de son programme pour inverser la situation difficile que traverse Barcelone se concentrent: politique du sport, rationalisation des dépenses dans tous les domaines et augmenter les revenus.

Freixa considère qu’il est essentiel de réinventer les sources de revenus “brisant le plafond de rendement des actifs traditionnels”. Il souligne l’importance de maximiser les revenus de la publicité dans les vêtements du club du Barça et d’accélérer les travaux de l’Espai Barça, ce qui rend le Camp Nou un stade «plus attractif et plus rentable».

Pour Freixa, la masse salariale actuelle du Barcelone il est excessif, c’est pourquoi il s’est engagé à une «rationalisation des dépenses dans tous les domaines». «Le Barça a une masse salariale supérieure à 600 millions, alors que le Real Madrid est à 400 millions », a rappelé le candidat à la présidence du club du Barça. “Si nous avons une masse salariale qui monte en flèche et que les investissements dans les joueurs ne se traduisent pas par des résultats, cela a un impact sur le compte d’exploitation”, a-t-il souligné.