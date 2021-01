Ce même après-midi, le mandat des pré-candidatures à la présidence de la Club de football de Barcelone pour rechercher, ajouter et collecter les 2257 signatures nécessaire pour devenir un candidat officiel au trône Blaugrana. A partir d’aujourd’hui, le compte à rebours commence. Le dernier tronçon de qui sera le nouveau président de la Barça après l’étape ruineuse de Josep Maria Bartomeu à la tête de l’entité. De ce lundi au lendemain 14, le décompte et la validation des signatures seront effectués et ce sera alors lorsque les finalistes de ce concours dont nous avons déjà quelques indices seront officiellement annoncés.

Nombreux sont ceux qui assurent déjà avec garanties et sécurité qu’ils ont atteint le minimum nécessaire pour être candidats à part entière à la présidence de la Barça. Certains candidats ont passé des jours calmes après s’être assurés de passer la coupe avec une certaine suffisance. Et il est généralement normal que lors du comptage des signatures, environ 10% soient annulés, de sorte que la tranquillité soit supérieure à 2500 signatures dans ces situations.

Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sont quelques-uns de ceux qui, ces derniers jours, ont marché calmement face à la sécurité de passer la coupure de cette dernière étape vers la présidence. Ils ont collecté suffisamment avant la date limite pour avoir ce coussin afin de s’assurer qu’ils passent malgré la nullité de certaines de leurs signatures. Cependant, la journée de ce dimanche et lundi pour de nombreux autres candidats a été plus frénétique, contre la montre, pour atteindre ces 2 257 signatures et cette pincée supplémentaire qui annonce la paix. Comme par exemple Emili Rousaud.

Alors, Laporta, Font, Freixa et Rousaud seront les quatre candidats à la présidence de la Club de football de Barcelone dans cette dernière étape de la campagne électorale, avant le vote qui aura lieu le 24 janvier. En chemin, ils sont restés Père Riera, Jordi Farré –Il n’a recueilli que 2 082 signatures–, Xavi Vilajoana et Agustin Benedito.

Agustin Benedito Il a annoncé quelques minutes avant 12 heures lundi qu’il se retirait de la course à la présidence car il n’avait pas été en mesure de recueillir le nombre de signatures nécessaires à ce moment-là. Sa démission a fait sensation et de nombreux fans lui ont reproché une plus grande «transparence» et de lui remettre les signatures qu’il avait collectées. Quelque chose qui a déjà appuyé Freixa ce lundi pour que la procédure bénéficie de quelque chose d ‘«essentiel» comme la «transparence». Les autres ont livré les bulletins de vote recueillis.

Pas de pogut d’ourlet. Merci à Tothom. Visitez toujours le Barça!

Visitez la Catalogne! pic.twitter.com/MEmA9tp3QQ – Agustí Benedito (@agustibenedito) 11 janvier 2021

Les quatre candidats

Sans aucun doute, Joan Laporta c’est des quatre candidats survivants, le plus pertinent. Des années d’or de Barcelone lui sont attribuées malgré le fait que sa scène avait également des pages noires. Parmi sa candidature figurent des noms tels que Camps de Miquel, fort d’Elena et Josep-Ignasi Macià. Sa directive est complétée par d’autres telles que Antonio Escudero, Aureli Mas, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Rafa Yuste, Alfons Castro, Josep Cubells, Xavier Puig, Joan Solé, Jordi Llauradó, Juli Guiu et Jaume Giró. Les souvenirs du passé et sa relation avec Leo Messi sont ses plus grandes attractions. A annoncé que vous avez soumis 10 257 signatures, 8 000 de plus que nécessaire.

Merci, je serai candidat. Encore un pays pour être président du Barça! 10 257 gràcies, socis i sòcies! pic.twitter.com/HWqoyNN7wX – Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) 11 janvier 2021

Victor Font C’est la nouveauté et le projet le plus solide parmi les quatre candidats, le plus mesuré et aussi le plus froid. Le candidat a assuré en son temps que «Xavi c’est la pierre angulaire de mon projet »même s’il ne participe ni au vôtre ni à aucun des autres. Il y a aussi le nom de Jordi Cruyff. Il affirme avoir des plans économiques, structurels et commerciaux pour réactiver les caisses du club, un à court terme (100 jours) et un autre entre 2021-2026 pour augmenter les revenus. Il pense aussi pouvoir convaincre Messi de sa continuité. Toni Nadal, Ramon Cugat, Antoni Bassas, Maria Teresa Andreu et Joana Barbany sont quelques-uns de ceux qui composeront votre conseil. Un d 4710 rubriques, plus de deux fois plus que nécessaire.

4️⃣.7️⃣1️⃣0️⃣✍ 💙 Moltes gràcies, socis i sòcies!

❤ Moltes gràcies, voluntaris i voluntàries! 💪 Construire le Barça du futur est pour nos hommes, fem-lo realitat le 24 du général. # Sialfutur 🔵🔴 pic.twitter.com/FqfTGGWoiz – Víctor Font: Yes to the Future (@sialfutur) 11 janvier 2021

Toni Freixa déplace son projet dans l’identité forte de Barcelone. Ce sera votre modèle de revenu. Lluís Carreras Ce serait son directeur de football, celui qui choisirait l’entraîneur et le directeur sportif, s’il remportait le gâteau aux élections du 24 janvier. Il n’a pas été trop mouillé sur Leo Messi ou de grosses signatures et il a cimenté sa proposition à La Masía. Réussite 2821 signatures, 564 plus que nécessaire et suffisant pour ne pas mettre en danger d’éventuelles nuls.

💙GR À CIES❤️ 🔵🔴 # FidelsAlBarcça pic.twitter.com/ploGqbfv7M – Fidels au Barça (@FidelsalFCB) 11 janvier 2021

Finalement, Emili Rousaud, qui recueillait des signatures jusqu’à ce lundi après-midi, est le quatrième et dernier candidat à la présidence de la Barcelone. Parmi ses promesses, il y a l’embauche du meilleur secrétaire technique au monde pour son «expérience et son talent de négociateur». Il prétend également nettoyer l’économie du club en seulement deux ans. Josep Maria Minguella sera son vice-président sportif, le même qui prétendait avoir contrôlé Haaland et Mbappe. Rousaud a été celui qui a recueilli le moins de signatures, 2,501. Assez en tout cas pour passer la coupe. Ils devraient annuler 245 de ceux présentés pour rester en dehors.