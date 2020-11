Joan Mir cela n’a pas échoué. Après la victoire du week-end dernier, il avait tout pour être champion à Cheste ce dimanche, et il a profité de son premier match-ball pour condamner le titre et se proclamer Champion du monde de MotoGP. Tout s’est retourné contre lui dans le premier tour grâce à un bon départ. Le coureur majorquin s’est classé dixième, tandis que Quartararo est allé long et est descendu aux dernières positions pour se rendre plus tard au sol avec 18 tours à faire.

Franco Morbidelli a continué à mener la course, mais son principal rival était Álex Rins. Son coéquipier était passé à la septième position au départ, mais ce n’était pas non plus un problème, car s’il finissait ainsi, il ne lui coupait que trois points. A partir de ce moment, l’objectif de Mir était de contrôler Rins pour qu’il ne parte pas et puisse ainsi maintenir sa distance au classement général.

Il restait beaucoup de carrière mais la situation était idéale pour Joan Mir, personne ne le serrait par derrière et s’il réussissait à garder cette distance avec Rins, il serait champion. C’était ainsi, il a enduré comme s’il était un vétéran et la chute de Nakagami l’a rendu encore plus cher. Mir se classait septième et Rins devait être deuxième pour garder ses options en vie. Enfin, le majorquin franchit la ligne d’arrivée en septième position avec son quatrième compagnon, de quoi chanter l’alirón et succéder à Marc Márquez aux honneurs.

Par devant, Morbidelli Il a continué à tirer et a laissé Miller et Pol Espargaró derrière. L’Italien faisait son travail et bien que le titre était impossible parce que Mir faisait aussi bien son travail, a pris une bonne bouchée de la Coupe du monde pour entrer pleinement dans la lutte pour le finaliste. La chute de son coéquipier, Fabio Quartararo, ajoutée à la quatrième place de Rins lui permet de se classer deuxième du classement avec quatre points d’avance sur l’Espagnol.

Quand il semblait que ce serait une course facile pour Petronas, Jack Miller a commencé à tirer et a réduit la distance avec Morbidelli jusqu’à l’atteindre dans le dernier tour. Le pilote australien Ducati l’a dépassé dans la ligne droite d’arrivée à son entrée un dernier cycle d’infarctus dans lequel ils se sont produits plusieurs fois. Finalement Morbidelli a pris le cric à l’eau et a remporté la victoire.