Joan Mir a donné un coup de force au Championnat du Monde après avoir remporté la victoire dans le Grand Prix d’Europe MotoGP. Le cavalier majorquin a réalisé son premier triomphe de la saison et le premier de son histoire dans la catégorie reine, ce qui le laisse à un pas du titre de champion du monde. Il est parti de la deuxième ligne après avoir signé le cinquième temps le plus rapide du classement, mais dès qu’il a commencé, il s’est classé troisième et a immédiatement surpassé Pol Espargaró et a terminé deuxième.

Tout il a été mis au visage au premier tour avec la chute de Fabio Quartararo. Son principal rival dans la lutte pour la Coupe du monde est tombé au sol, tandis que l’autre candidat, Viñales, a quitté la voie des stands. Mir n’a eu qu’à être prudent et à rester aux postes élevés de la carrière pour s’établir au sommet. À partir de ce moment, il est resté au volant de son coéquipier Álex Rins jusqu’à ce qu’il reste 11 tours à faire, Rins passe longtemps au virage 11 et Mir le dépasse.

Parfois, cela donnait le sentiment qu’il l’avait laissé passer pour le lancer et ainsi ne pas trop porter les pneus, mais ce n’était pas comme ça. Le leader de la Coupe du monde a commencé à lancer avec tout ce qu’il avait jusqu’à mettre un écart de plus d’une seconde de différence et réussir à s’échapper. Il a tout laissé pour franchir la ligne d’arrivée en première position et mettre un terme au cliché qu’aucun pilote n’a jamais remporté le championnat sans gagner une course.

Mir a réalisé un triomphe vital à Cheste qui le laisse à un pas du titre. Il pourrait être champion dans la deuxième des deux courses qui se dérouleront le week-end prochain à Valence, puisqu’il mène Quartararo et Rins de 37 points. Le cri de bonheur qu’il a lancé en franchissant le drapeau à damier a montré l’importance de la victoire, qui pourrait bien valoir son premier championnat du monde MotoGP.

Le côté négatif ils l’ont mis Valentino Rossi et Álex Márquez, qui n’ont pas terminé. L’Italien revenait après avoir raté les deux Grand Prix d’Aragon mais a eu quelques problèmes avec la moto qui l’ont obligé à abandonner. De son côté, le pilote Honda s’est écrasé à quatre tours de la fin lorsqu’il tentait de dépasser Dovizioso.