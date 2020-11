Joan Mir (Palma de Majorque, 1er septembre 1997) est entré dans l’histoire en se proclamant champion du monde MotoGP ce week-end pour sa deuxième année dans la catégorie reine. Cependant, très peu de gens savent qui est vraiment ce jeune pilote qui, à 23 ans, a réussi à battre de grandes figures comme Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso ou Maverick Viñales pour décrocher le titre en l’absence de Marc Márquez.

Mir n’était pas de ces enfants qui ont demandé aux Rois Mages une moto électrique ou la moto de Dani Pedrosa, pour rien, il a donné à aucun sport. Même si au début, son père, Joan, l’a commencé à faire du skate, des patins et même du scooter quand il était petit et il adorait sauter sur les rampes de son jardin et jouer avec ses amis. Ce n’est qu’à l’âge de 10 ans qu’il a décidé de passer du skateboard à la moto, un âge assez tardif pour cela mais qui ne l’a pas empêché d’atteindre le plus haut.

Sa passion pour les motos est née en regardant une course de son oncle Joan Perelló, qui a participé aux championnats du monde entre 2009 et 2011 dans la catégorie 125cc. De là, il a décidé qu’il voulait faire de la course de motos. Quand il a commencé en mini-motos, ses rivaux avaient déjà concouru entre deux et quatre ans, ce qui ne l’a pas empêché de finir par les battre tous. Deuxieme acte Il entre à l’école du père du triple champion du monde, Jorge Lorenzo, où il a fait ses premiers pas.

Il a été à l’école de Chicho Lorenzo pendant un an mais c’était suffisant pour montrer qu’il avait un talent surnaturel. Après avoir passé un cours avec lequel il a entraîné un triple champion du monde de MotoGP comme Jorge Lorenzo, Il est allé à la Fédération de motocyclisme des Baléares Avec lequel il fera ses débuts peu de temps après dans le Cradle of Champions et dans la Red Bull Rookies Cup. Là, il a rencontré Dani Vadillo, son entraîneur depuis lors jusqu’à aujourd’hui et l’une des grandes personnes responsables de Mir ayant écrit son nom dans l’histoire de la moto.

Ceux qui le connaissent bien, sa famille, son environnement, son équipe … tous conviennent que Mir est une personne simple, éduquée, attentive et surtout très exigeante parce qu’il ne veut pas d’erreurs et met beaucoup de pression sur tous ceux qui travaillent avec lui. Toujours aussi le définir comme le pilote idéal pour toute équipe. Depuis qu’il a remporté son premier titre en Moto3, il était clair qu’il allait entrer dans l’histoire de la moto mondiale, pas seulement en espagnol. Il n’est en aucun cas Marc Márquez, mais après Lorenzo, il est le seul pilote à avoir remporté le titre MotoGP à l’époque de Márquez.

Aller au MotoGP

Joan a été proclamée vice-championne de la Red Bull Rookies Cup en 2014 et était prête à faire le saut en Moto3 en 2015, mais n’a pas pu obtenir une place au Championnat du monde car elle a été rejetée par manque d’argent. Enfin, l’équipe Leopard-KTM a décidé de l’intégrer dans ses rangs et a fait ses débuts en 2015 en Australie en remplacement du blessé Hiroki Ono faire le saut en 2016 en tant que pilote partant.

Après avoir été Champion de Moto3 en 2017 avec 10 victoires et 13 podiums, tombant à une seule victoire de battre le record de son idole Valentino Rossi (11 victoires), a fait le saut en Moto2 avec Leopard Racing. Il n’était là que pendant un an. En fait, à la moitié de la saison, il a signé avec Suzuki pour passer en MotoGP en 2019. Il a terminé sixième dans la catégorie argent et l’année suivante, il est allé en MotoGP. Deux ans plus tard, il a atteint le sommet, la récompense dont tout enfant rêve quand il débute dans le monde de la moto, d’être un champion du monde de MotoGP.