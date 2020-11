Joan Mir a écrit l’histoire en se proclamant champion du monde de MotoGP. Personne ne doutait du potentiel du coureur majorquin, mais en début de saison son nom ne figurait pas parmi les principaux favoris pour remporter le titre. Bien que dans une interview au début de la saison, Suzuki a déjà laissé tomber qu’ils pouvaient être compétitifs et que “rien ne me surprendrait” car c’était une année très étrange.

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait que parier sur lui pour gagner la Coupe du monde était tiré par les cheveux ou trop optimiste, Mir était prudent car à ce moment-là, ils n’avaient eu que quatre courses et étaient neuvième, 36 points derrière le leader, après avoir pris son premier podium. “Je n’y pense pas, vraiment, je te le dis aussi. Maintenant, je pense à aller course par course, à répéter ce podium et l’objectif de la première victoire. Je pense que si nous avons été compétitifs en Autriche, à Misano, nous pouvons l’être davantage. Je crois que cette année, nous pouvons être compétitifs. Je le laisse là. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais rien ne me surprendrait“Il a déclaré dans une interview dans le magazine Motorbike.

Joan était consciente de son potentiel mais elle connaissait aussi la difficulté de terminer l’année au sommet. Petit à petit, et grâce à sa régularité, il gravissait les marches du classement général jusqu’à atteindre la direction au Grand Prix MotoGP d’Aragon. Avec quatre courses à disputer, Mir a donné la surprise et s’est hissé au sommet sans avoir remporté aucune épreuve. Sa première victoire en Grand Prix est arrivée à Cheste et lui a permis de disputer la Coupe du monde.

L’Espagnol était à un pas de succéder à Marc Márquez dans la liste des champions de haut niveau. Il valait la peine de terminer parmi les trois premiers pour être champion, peu importe ce que ses rivaux Rins et Quartararo ont fait. L’intuition que Mir avait eue au début du cours était sur le point de se réaliser, il lui restait une dernière poussée. Et il l’a fait. Le majorquin il n’est pas devenu nerveux, il a enduré et condamné le titre comme s’il avait couru en MotoGP toute sa vie.

Joan Mir est champion du monde de MotoGP à sa deuxième année dans la catégorie reine, et comme dans les grands tours de cyclisme, il atteindra le dernier jour avec le titre en poche. En l’absence de Márquez, il était le plus régulier et avec une seule victoire, il a réalisé le rêve remporter son premier championnat MotoGP à l’âge de 23 ans, démontrant l’énorme potentiel dont il dispose. Maintenant, au Portugal, vous pouvez profiter de ce que vous avez accompli sans aucune pression.