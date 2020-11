Joan Mir a signé une saison de rêve qui a culminé avec l’obtention du titre sur dimanche dernier à Cheste. Le coureur majorquin a inscrit son nom dans l’histoire de la moto grâce à ce triomphe. Personne ne comptait sur lui en début de saison mais il a été le plus fort sur la piste, et grâce à ses sept podiums et une victoire, il a remporté son premier championnat du monde MotoGP.

Le pilote majorquin a profité de l’absence pour cause de blessure du principal favori pour gagner, Marc Márquez, pour battre ses rivaux. «Marc n’était pas absent, il a couru cette année et a été blesséIls ne l’ont pas kidnappé. Il était absent en raison de son erreur, comme cela lui est arrivé lors de sa première année lorsque Pedrosa et Lorenzo ont été blessés», Affirme-t-il dans une interview à Radio Marca.

«Cela signifie-t-il que le premier titre de Marc a moins de valeur? Au contraire, je lui donne plus de valeur car c’est la première de sa première année. Voyons qui dévalorise cela. Sûrement les gens qui parlent de Marc ne savent pas grand chose sur les motos », poursuit un Mir qui a mérité ce titre plus que quiconque et qui s’est parfaitement adapté à la situation.

Beaucoup avaient en tête ce titre remporté par Emilio Alzamora en 1999 en 125cc sans gagner une seule course, puisque Mir pouvait être champion de la même manière mais a finalement remporté sa victoire dans la première des deux courses à Cheste. «Non non, ni Alzamora ni hôtes. Avec tout le respect que je dois à Emilio qui est champion du monde. Mais j’ai gagné une course. C’est ma deuxième année dans la catégorie et pour une raison quelconque, la Suzuki cette année n’est pas celle qui a remporté le plus de victoires. Mais nous avons exploité la régularité et l’équilibre de la moto, et cela nous a valu le titre », affirme l’actuel champion du monde de la catégorie reine.

Deux zéros pour commencer

L’année s’est terminée de la meilleure façon possible mais elle n’a pas commencé aussi bien. Il faut se rappeler que Joan a fait deux zéros dans les deux premières courses de la saison, mais L’Autriche a été un tournant grâce à une belle deuxième place qui lui a permis de prendre confiance et de commencer à croire en ses options. «Nous avons commencé à obtenir de bons résultats et à partir de ce moment j’ai commencé à être très compétitif. Petit à petit je me consolide dans les premières positions et chaque fois que je me suis découvert au cours de l’année».

Avec ce titre, vous devenez candidat pour contester le titre des îles Baléares de l’année à Rafa Nadal. La grande saison de Joan Mir, né à Palma de Majorque, le place dans la vitrine avec toute une légende du sport espagnol qui a remporté son treizième Roland Garros cette année. «Cela devient sérieux, hein? Nous devrons voir quelle sera la décision, mais nous rendons la tâche difficile avec ce titreIl a dit en plaisantant.