Joao Félix a mené l’Atlético vers une nouvelle victoire en Ligue. Deux buts des Portugais, l’un sur penalty et l’autre de Torreira permettent à l’équipe de Simeone de rester invaincue en Santander League et d’attaquer l’un des terrains les plus difficiles de toute la compétition. Osasuna s’est battu jusqu’au bout et a même réduit l’écart grâce à Budimir mais n’a pas pu éviter la défaite (1-3) dans un match très physique.

L’intensité a marqué la rencontre depuis le début, bien que ce sont les locaux qui sont sortis avec le plus de force avec une chance très claire d’Enric Gallego après deux minutes. Ensuite, Koke répondrait avec un tir de l’extérieur de la zone, mais c’est là que les opportunités iraient. Osasuna était clair que s’il voulait rester fort à la maison, l’intensité serait la clé, et il l’a fait.

Ce n’était pas le match le plus coloré de l’une ou l’autre équipe, au contraire, c’était un affrontement très coincé et avec peu d’occasions en première mi-temps. Dans ce jeu, ceux de Jagoba Arrasate se sentaient plus à l’aise, Atleti a eu de nombreuses pertes à la sortie du ballon dans les premières minutesIls étaient quelque peu imprécis et ne pouvaient pas connecter plusieurs passes de suite.

Oblak et Sergio Herrera avaient à peine du travail, cependant, c’était Osasuna qui s’approchait du but du Slovène avec plus de danger par le groupe défendu par Kieran Trippier. Ceux du Cholo ont à peine réussi à s’approcher des environs de la zone rouge, où Unai García et David García étaient très solides pour contrecarrer toute attaque. Jusqu’à ce que le but de Joao Félix arrive. Vitolo a jeté d’office pour obtenir une huile et provoquer le penalty de Roncaglia.

Les méfaits du canari ont conduit Atleti à se lancer à onze mètres. Joao Félix l’a lancé à la perfection et a dépassé les colchoneros juste au bord de la pause. Cet objectif était clé car Osasuna avait mérité plus mais il a raté le but. Contre une équipe comme l’Atlético, si vous pardonnez, vous le payez, et c’est ce qui s’est passé. La seconde mi-temps a débuté par une nouvelle peine maximale en faveur des rojiblancos de la main d’Oier.

Joao Félix a rattrapé le ballon mais cette fois il l’a raté. Il s’est tellement ajusté qu’il l’a envoyée au poste et le rejet a été pris par Correa mais l’a renvoyée. De là, Atleti a pris le contrôle du parti. Simeone a joué quelques touches à la mi-temps, est allé à Correa au point d’attaque et Llorente à droite, et le choc a complètement changé. Ce n’était rien comme ce qui s’est passé en première mi-temps. Le second était un harcèlement et une démolition de la boîte à matelas, qui, dirigée par Koke, avait les rojillos contre les cordes.

Torreira calme la tentative de retour

Le capitaine était gentil et aimait mettre des passes filtrées entre les centres, ce qui mettait le rival derrière en difficulté. Chaque fois qu’il mettait une balle à l’intérieur, c’était synonyme de danger. En fait, ils ont profité de plusieurs occasions pour terminer le match grâce à la vision du milieu de terrain du jeu. La sentence atteindrait 20 minutes de la fin par médiation, qui d’autre, Joao Félix.

Juste au moment où Osasuna essayait de réagir, avec Atleti un peu moins actif en attaque, le 7 a donné la fente. Cet objectif a mis la cerise sur le gâteau pour un autre grand match de la jeune perle portugaise, qui continue de performer à un niveau extraordinaire en début de saison. Il est déjà le joueur décisif qui résout les matchsIl l’a fait contre Salzbourg en Ligue des champions et l’a répété aujourd’hui à El Sadar. Si ça continue comme ça, Atleti a une licence pour rêver.

Cependant, la boîte d’Arrasate n’était pas disposée à abandonner et à mettre peur dans le corps de Simeone après le but de Budimir 10 minutes de la fin. Après le but, ils ont pris le contrôle du match et ont cherché une égalité jusqu’à la dernière seconde, mais dans une contre-attaque Torreira a mis fin à tous les espoirs locaux de marquer. L’Uruguayen a marqué son premier but avec le maillot rouge et blanc, un but qui a mis fin à toute tentative de retour d’Osasuna et donne une nouvelle victoire aux élèves de Cholo, qui restent invaincus.