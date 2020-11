L’Atlético de Madrid se rend à Moscou pour affronter le Lokomotiv lors du match correspondant à la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les hommes de Cholo Simeone ont une occasion en or de remettre leur qualification sur la bonne voie pour les huitièmes de finale. Pour cela, ils devront remporter la victoire et que le Bayern Munich fasse de même avec Salzbourg.

Comme l’année dernière, l’Atlético de Madrid a été placé dans le même groupe que le Lokomotiv De moscou. Les hommes de Simeone se sont déjà imposés dans l’équipe de Moscou il y a un peu plus d’un an et cette saison, ils veulent répéter. Il est urgent pour eux de répéter. La dernière confrontation entre les Russes et les Espagnols s’est terminée par la victoire des rojiblancos par 0-2, étant les objectifs de Thomas Partey et Joao Félix, l’homme du moment dans l’entité matelas.

Et c’est que Joao Félix va bien, apprécie son football et fait profiter son entourage et le spectateur. Le jeune footballeur portugais a pris d’assaut ce parcours en tant que star qui a signé après le départ de Griezmann. En outre, a trouvé un partenaire parfait en Luis Suárez, qui après s’être reposé contre Osasuna, l’Uruguayen reviendra au titre pour tenter d’aider l’équipe à réaliser trois points qui les rapprochent de l’objectif d’être en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le match nul entre Salzbourg et le Lokomotiv et la défaite consécutive des deux équipes contre L’Atlético et le Bayern Munich permettent à ces deux derniers de se qualifier pour le prochain tour sans gagner. Les colchoneros ont trois unités, mais les défaites des Autrichiens et des Russes signifieraient qu’ils obtiendraient cinq points avec trois matchs à disputer avant la fin de la phase de groupes de la compétition européenne de football d’or.

Le Lokomotiv Moscou arrive au match après un départ irrégulier dans sa ligue, dans lequel il est situé au milieu de la table. De plus, jusqu’à présent, en Ligue des champions, ils n’ont ajouté qu’un point, tout comme Salzbourg, avec lequel, comme on pouvait s’y attendre, ils se battront pour la troisième place pour aller en Ligue Europa. Dans l’équipe russe, il y a de vieilles connaissances de la Ligue telles que Smolov, qui a joué en prêt pour le Celta, ou Krychowiak, qui a brillé pour Séville.