Les derniers événements de la Athlète de Madrid ils apporteront la queue. Le parcours des colchoneros cette saison est exceptionnel. Qualifié pour les huitièmes de finale, avec Chelsea en tête, et ferme pour la lutte pour le titre de champion dans la compétition nationale. Cependant, au cours des deux derniers matchs, il y a eu deux situations décourageantes: l’énorme colère de Suárez, Saúl, Koke et Joao Félix en laissant remplacé. Surtout celui des Portugais qui pourraient apporter de sévères maux de tête à Simeone.

Joao Félix Il est extrêmement en colère contre Simeone pour son récent traitement et pourrait repenser son avenir. Alors il l’a avancé Eduardo Inda lors de sa visite hebdomadaire à El Chiringuito de Jugones. «À l’Atlético de Madrid, il y a une petite émeute parmi les stars, celui qui a le plus de conditions est Joao Félix et il y en a trois autres dans la même situation », a confirmé le directeur de OKDIARY. «Ils sont énervés par les rotations, et Joao ne comprend pas qu’ils l’ont remplacé et un jour qu’il n’a pas été partant, il repense son avenir, tout comme Luis Suárez, Saúl et Koke. Ils sont énervés contre Simeone », un point. “Joao Félix a même dit à son entourage que s’il continue cette situation dans laquelle ce n’est pas incontestable, il n’exclut pas de partir cet été”, conclut-il.

Les Portugais sont très bouleversés mais ça, ce n’est pas la première fois que ça arrive. Assis aussi comme une claque son remplaçant en quarts de finale de la dernière Ligue des champions, lui donnant une entrée en 58 ′. Ce jour-là, il a été le buteur du but qui a égalisé le match et aussi l’un des meilleurs de son équipe malgré une demi-heure de jeu. Ce n’était pas suffisant. Contre le Real Madrid, Joao Il venait de jouer les meilleures minutes de son équipe contre les blancs. Quelque chose que vous n’avez pas vu Simeone de la même manière, d’où sa substitution.

Pour ces raisons, principalement, ils sont tellement en colère Joao Félix comme son agent, le prestigieux Jorge Mendes. Les deux ne comprennent pas le traitement reçu par Simeone, un joueur qui n’est pas seulement la signature la plus chère de l’histoire de l’Atlético de Madrid, 127 kilos. Non. Il est aussi aujourd’hui le joueur le plus déstabilisant et décisif des rojiblancos à 21 ans et basé sur ses performances et ses chiffres: huit buts et deux passes.

Le joueur et l’agent pensent que Simeone Il ne traite pas le joueur portugais comme il se doit, comme une star. Joao Félix a gagné sur le terrain le droit d’être considéré comme une star, la figure de l’équipe, quelque chose qui ne se passe pas pour le moment. Il n’est pas intouchable et c’est quelque chose qui grince beaucoup les Portugais, qui espèrent que cette situation changera le plus tôt possible et se verra remettre les galons qu’elle mérite.

La mosquée en ce moment est telle que les deux vont s’asseoir à la fin de cette saison pour étudier quelle est la prochaine étape, ce que l’avenir nous réserve. S’il continue à l’Atlético de Madrid ou non. Il existe plusieurs conditions qui peuvent amener la balance à tendre d’un côté ou de l’autre. Le premier, le parcours sportif de l’équipe. Selon les résultats de l’équipe à la fin de cette saison – Et pas maintenant -, vous prendrez une décision ou une autre. Au jour d’aujourd’hui, la continuité ou non de Simeone dans le Wanda Metropolitano est un autre facteur de poids pour Joao Félix, que je verrais avec des yeux différents continuer dans le club si l’Argentin ne le fait pas.

«Le parti l’a compris comme je l’ai montré, il a cherché à avoir des gens plus frais devant. Plus de jambes au milieu, le jeu s’effondrait en faveur de Madrid et nous voulions mieux concourir. Nous n’avons pas pu trouver cet objectif qui nous rapprochait de raccourcir les différences. Angers je comprends et partageJe sais que lorsque vous sortez, vous voulez donner plus, mais vous devez demander au joueur pourquoi il se met en colère. Je peux lui donner ce que je pense qu’il peut être, qu’il veut finir 90 minutes, mieux jouer … Il y a mille choses. Quand ils en ont l’occasion, ils demandent à chacun de ceux qui se mettent en colère », ont été les explications de Simeone après le match, fade aux yeux de Joao Félix.

Sa clause est de 350 millions

En cela, il a beaucoup à dire Athlète de Madrid. Le Portugais a actuellement un contrat avec le club de matelas jusqu’à 2026 et une clause d’annulation de rien d’autre que 350 millions d’euros, astronomique pour la grande majorité des grands clubs. Bien que cela semble être un élément dissuasif pour beaucoup, il existe d’autres clubs qui pourraient payer leur signature si l’occasion se présente.

Il Paris Saint Germain, comme avancé Eduardo Inda en novembre dernier, il serait prêt à attaquer pour Joao Félix Oui Kylian Mbappé finit par quitter le club cet été en direction de Real Madrid. Ce qui proviendrait de la vente de l’attaquant français irait directement amortir la signature des Portugais. Ils espéreraient également que les colchoneros accepteraient de négocier un prix inférieur à celui établi dans leur clause de résiliation, notamment au vu de la crise des coronavirus et que à partir de 130, il bénéficierait déjà du décaissement à Benfica en 2019.